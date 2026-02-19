Publicidad

Selección femenina sub-20: ilusión intacta frente al gigante Brasil

Luis Fernando Montoya
19 de febrero de 2026 - 02:32 p. m.
Figura de la selección de Colombia en el Sudamericano Sub-20 Femenino 2026
Foto: FCF
“Ningún individuo puede ganar un partido por sí mismo”: Pelé.

La selección femenina de Colombia, en el Suramericano Sub-20, luego de perder su partido frente a Ecuador por 1-0, ahora deberá enfrentar a la selección brasileña, una de las favoritas al título y a la clasificación al Mundial de la categoría en Polonia, en el mes de septiembre.

En estos torneos cortos es fundamental evitar las expulsiones, ojalá no haya lesiones delicadas, garantizar buen descanso y, como siempre, en la selección, trabajar en la recuperación mental tras la primera derrota en el Suramericano y en este hexagonal.

Las dirigidas por el técnico paisa Carlos Paniagua habían mostrado buen manejo del balón, certeza en los pases, pequeñas sociedades para controlar los ritmos del partido y solidez defensiva. Sin embargo, frente a Ecuador ocurrió todo lo contrario: terminaron agotadas mental y físicamente, e incluso varias jugadoras recibieron tarjeta amarilla.

Ahora se viene Brasil. La selección debe retomar lo que sabe hacer en el terreno de juego. Es natural sentir miedo, pero no lo es dejarse dominar por él pensando que se trata de Brasil. Por eso, la recuperación mental será clave para sacar adelante este compromiso y mantener viva la ilusión de conseguir un cupo al Mundial de la categoría.

Las jugadoras con experiencia, entre ellas la gran arquera colombiana Luisa Agudelo, deben rodearse de buena energía, creer en ellas mismas y transmitir confianza al grupo para enfrentar a una de las selecciones favoritas. Además, tener presente que aún quedan los partidos frente a Paraguay, Venezuela y Argentina.

¡¡¡Vamos muchachas, son capaces!!! El reto es grande, pero la ilusión es más fuerte: Colombia tiene con qué soñar y luchar hasta el último minuto.

Por Luis Fernando Montoya

