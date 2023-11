Columna del profe Montoya: sí es posible

La diferencia entre lo imposible y lo posible depende de la voluntad de un hombre”, Tommy Lasorda.

Se juega una fecha más por las eliminatorias al Mundial 2026, y en esta oportunidad la selección de Colombia enfrenta de local a la de Brasil, partido para ir midiendo fuerzas en el momento de cómo se encuentra el combinado patrio para jugar este tipo de partidos en los que la exigencia es alta.

Es importante tener presente que la falta de control emocional dificulta la focalización adecuada de la atención del jugador, por lo que antes de aventurarnos a catalogar a una persona de tener problemas de concentración, deberíamos primero atender cuál es su nivel de control emocional en situaciones de presión.

El profesor Néstor Lorenzo convocó a los jugadores que él considera deben estar para enfrentar inicialmente a Brasil y luego a Paraguay. Frente a los brasileños seguramente pondrá a los jugadores que se encuentren en su mejor momento técnico, táctico, físico y mental, que marquen la diferencia para poder ser competitivos, conseguir el resultado de los tres puntos y poder seguir ubicándonos en los puestos de vanguardia en la tabla de posiciones.

Colombia debe ser muy cuidadosa en no creer que este es cualquier Brasil, debe manejar los ritmos del partido, darle uso adecuado, sólido y profundo al balón, evitar faltas cerca del área, porque los brasileños tienen buenos cobradores de tiro libre. También hay que ser muy cuidadosos al no salir al mismo tiempo los laterales, ellos son muy rápidos y fuertes por los costados. Colombia debe jugar como equipo, no importa quién brille o haga gol, lo importante es que el equipo juegue bien y pueda ganar.

Esperamos una muy buena presentación del combinado patrio, hay excelentes jugadores, hay experiencia competitiva, para que al final brille la alegría en el pueblo colombiano.