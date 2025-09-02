Sin triunfalismos, con corazón: Colombia, por la clasificación

La selección de Colombia, en el Metropolitano de Barranquilla. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Para la selección de Colombia masculina de fútbol de mayores se juegan dos fechas muy importantes, en las que nuestra selección puede ratificar la clasificación al Mundial 2026. Juega de local frente a la selección de Bolivia y de visitante frente a la selección de Venezuela.

El profesor Néstor Lorenzo convocó a los jugadores que él considera deben estar para esta doble fecha FIFA, donde, consiguiendo el triunfo frente a la selección boliviana, quedaría ya clasificada, y el partido frente a Venezuela se enmarcaría en otro entorno muy diferente.

A la selección, en los últimos partidos, le ha costado tener un juego constante, ser perseverante hasta el final, conseguir los resultados adecuados. Por eso, este primer juego será muy importante, donde esperamos que mejore el juego, sepan “manejar” el resultado y sean eficaces a la hora de definir.

Será clave elegir la nómina adecuada para este primer juego. Deben entrar los que estén totalmente en su mejor momento futbolístico: desde lo táctico, lo físico, lo técnico, y, fundamental, lo mental, para que puedan rendir al máximo en el terreno de juego.

Todos los jugadores deben dar lo máximo. No importa quién anote el gol, sino que se gane. Lo colectivo y lo individual deben ponerse al servicio del equipo. Por eso, la inclusión del máximo goleador del fútbol colombiano, goleador actual de la Copa Sudamericana, Dayro Moreno, genera expectativa. Esperamos que, si lo ponen a jugar, aporte todo su potencial goleador. A nivel grupal, su “alegría y buena energía, que la necesitábamos”, como dijo Juan Fernando Quintero, puede sumar. Pero la responsabilidad es en equipo.

Toda la selección debe ser consciente de jugar al máximo este partido frente a Bolivia, sin caer en el triunfalismo, para no llevarse sorpresas. Hay equipo, hay talento, hay corazón. Colombia tiene con qué ganar, y tiene con quién soñarlo. Que esta doble fecha no sea solo fútbol: que sea memoria, entrega y alegría para todo un país que merece volver a vibrar con su selección.

¡Vamos Colombia, que el Mundial nos espera con los brazos abiertos!

