Tolima y Junior: táctica, equilibrio y mente fría en la final de la Liga BetPlay

Juegan la final de la Liga BetPlay los dos mejores equipos: Tolima y Junior. Lograron ingresar al grupo de los ocho de Colombia, tuvieron buen juego en los cuadrangulares y consiguieron los resultados necesarios para llegar a la gran final. Tolima busca su cuarta estrella y Atlético Junior la número once.

En esta serie será muy importante la nómina amplia que tenga cada equipo para sortear las posibles adversidades: virus, lesiones, expulsiones y baja de rendimiento futbolístico. También será clave la prudencia de los equipos en los momentos de triunfo y de derrota en el primer juego, y la manera como enfrenten esas situaciones. Ya hemos tenido casos en los que se viven los dos extremos: celebrar en exceso sin haberse jugado el otro partido o darse por vencido demasiado pronto. Equilibrio y manejo emocional serán determinantes.

Deportes Tolima: al mando de un cuerpo técnico renovado y joven, encabezado por el profesor Lucas González, viene realizando una potente labor en el interior del equipo. Tácticamente es un conjunto ordenado: defiende y no deja de atacar. Ahí está la mejoría de la propuesta del técnico Lucas, que maneja los resultados sin renunciar al ataque, con sincronización entre las líneas en el terreno de juego. Los jugadores llegan en buen nivel: sus dos arqueros, Marlos Torres,

Rovira, Nieto, Andrés Parra, Tatay Torres, Samuel Velázquez, Mauricio González, entre otros. Para este cuerpo técnico es la primera experiencia dirigiendo una final de Liga, por lo que será muy importante el trabajo mental que se realice.

Atlético Junior: el profesor Alfredo Arias buscará ser campeón por primera vez en Colombia. Ha llegado varias veces a la final, pero aún le ha sido esquivo ese título. Hoy cuenta con un equipo competitivo, jugadores con conocimiento y experiencia en disputar finales: los arqueros, Teófilo Gutiérrez, Didier Moreno, Enamorado, entre otros, pondrán toda su capacidad para alcanzar el título. Junior debe marcar diferencia en su juego de local y mantener un ritmo más constante para evitar lo sucedido en el último partido en Medellín.

Tolima y Junior llegan a la gran final con táctica y mente fría como sus mejores armas. Más allá de la cuarta o la undécima estrella, lo que está en juego es el valor del fútbol colombiano: disciplina, pasión y respeto. Que las hinchadas acompañen con calma y que en el campo se imponga lo esencial: que gane el buen fútbol.

