Van por todo: la selección de Colombia femenina inicia su ruta mundialista

Inicia la competencia hacia el Mundial femenino de la categoría mayores, donde nuestra selección debutará como local frente a la selección de Perú, con toda la esperanza de comenzar con un triunfo e ir ganando confianza para el objetivo principal.

Los líderes necesitan conocer muy bien a los miembros del equipo en cuanto a la capacidad y la personalidad. También deben asegurarse de que el grupo tenga los recursos necesarios para funcionar y convertirse en un equipo cohesionado y efectivo.

Al frente de la selección está el profesor Ángelo Marsiglia, quien ha recibido todo el apoyo por parte de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol. Junto a su cuerpo técnico, buscará hacer respetar la localía y sumar los primeros puntos para encaminar el equipo a una clasificación al Mundial. Luego de ser subcampeonas de la Copa América y de asegurar su presencia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, esperan ser contundentes.

Esta selección está conformada por un buen número de jugadoras que militan en el exterior. Tienen experiencia en torneos de alto nivel y, tanto en lo técnico como en lo táctico, han mostrado una madurez evidente. Ahora lo demostrarán con la entrega y el esfuerzo que siempre han tenido al defender nuestro país. Entre ellas destacan Linda Caicedo, Leicy Santos y una juvenil en proyección: Mary José Álvarez.

Tenemos una selección lista para competir a este nivel. Seguramente el cuerpo técnico seguirá fortaleciendo lo técnico, lo táctico y lo físico, pero, por lo vivido en el pasado, será fundamental trabajar la parte mental para superar ese miedo profundo a la victoria en los momentos decisivos de la competencia.

Hoy comienza un nuevo capítulo y no hay tiempo para dudas: esta selección de Colombia femenina está hecha de coraje, talento y sueños que no se negocian. Ya demostraron que pueden ser subcampeonas, ya demostraron que pueden clasificar a unos Olímpicos, ahora van por más.

¡Éxitos, selección de Colombia!, que el Mundial nos espera y esta vez la victoria no se teme, ¡se abraza! Les deseamos lo mejor a nuestras jugadoras en este camino rumbo al Mundial.

