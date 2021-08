Encuentro De Roux - Uribe: indudable ganancia para el país

El encuentro del Padre Francisco de Roux, Presidente de la Comisión constitucional y legal de la Verdad, con el Exdirector de la Aerocivil, Exgobernador de Antioquia, Expresidente de Colombia y Exsenador de la República Álvaro Uribe Vélez, sub judice por manipulación interpuesta de testigos, era absolutamente necesario para la elaboración del Informe Final hacia la reconciliación y no repetición que debe aparecer a fines de noviembre si no es prolongado el tiempo de trabajo de la Comisión.

Las condiciones del encuentro fueron acordadas entre las partes. Ahí ya hay una audacia del Padre de Roux que algunos consideran un error: hacerle concesiones a una persona que desconoce la institucionalidad de la Comisión y, en general, del Acuerdo de Paz y de todas sus derivaciones y consecuencias. El Presidente de la Comisión actúa dentro de la Ley, con la majestad y autoridad de un magistrado público, Álvaro Uribe desde el desconocimiento de la legalidad, terreno en el cual él mismo, expresa e intencionalmente, ha querido colocarse.

Uribe no comparece ante la Comisión, da una entrevista a su presidente y dos Comisionados más, Lucía González y Leyner Palacios, desde una de sus ostentosas propiedades. La entrevista se puede seguir en tiempo real. ¿No podía sospecharse que una persona de manejos tan dudosos durante décadas, tan dado a la insolencia, a los eufemismos engañosos y en plan de eludir la justicia, realmente de abrirle curso a la impunidad para sí mismo y para muchos otros, aprovecharía la oportunidad para dar nueva expresión a sus pretensiones?

Creo que en las condiciones pactadas y en cualesquiera otras -podría haberse dado en el Ubérrimo, otra de sus propiedades, mientras tenía la residencia por cárcel como lo dictaminó la Corte Suprema de Justicia- la expresión de pretensiones extravagantes igualmente se hubiera producido. Bien se conoce la postura contumaz de Uribe de negar la existencia de un conflicto armado político en el país y la consecuente necesidad de la salida política negociada. Él permanece en esa postura mientras el mundo entero, incluido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reconoce y apoya plenamente el acuerdo suscrito con las FARC como salida razonable y válida a la guerra colombiana autodestructiva de largo medio siglo.

Clara la limpia intensión del Padre de Roux de escuchar, cualquiera fuera la forma y sentido de las palabras de un personaje que ha tenido un papel tan central y determinante en la vida colombiana de las dos primeras décadas del siglo XXI. Así lo ha hecho la Comisión con centenares y miles de otros actores intervinientes en el atroz conflicto político interno colombiano. En cambio, evidente también la intención aviesa del entrevistado de confundir, de ocultar, de construir un relato acomodaticio que ofende a las víctimas y desconoce sus derechos.

La oposición de Uribe a la paz, disfrazada de lucha contra la impunidad, es realmente la oposición a los cambios que trae la paz, en particular el cambio en el mundo rural, el cambio en la tenencia de la tierra a fin de hacer mínima justicia a los campesinos que fueron despojados y desplazados de manera implacable, a través de medios violentos o de sutiles subterfugios. Al respecto se puede ver el cuidadoso informe La Tierra en Disputa –Memorias del despojo y resistencias campesinas en la costa caribe (1960-2010)- preparado por Absalom Machado y Donny Meertens (Relatores) para el Grupo de Memoria Histórica de la CNRR, 2010.

El personaje que hace alarde de avilantez sin límites ante la justicia, que desconoce tribunales y jueces, que desata olas de desprestigio contra la institucionalidad porque sus actos presumiblemente delictivos son investigados es el que apareció prepotente y agresivo frente a los dignos y valientes Presidente, Comisionada y Comisionado de la CV y frente al país entero. Esa imagen, ese relato, esos exabruptos era necesario que quedaran en los registros de la CV.

La cita era para un encuentro que el exmandatario convirtió en desencuentro. Sigue empeñado en que la historia toda de Colombia continué siendo eso un desencuentro o pax romana, o se vuelva amnistía general (“borrón y cuenta nueva”). Las víctimas, el país destruido, el mundo con conciencia de humanidad busca desde el oscuro pasado proyectar un futuro luminoso. Ese el valor de la memoria, la historia, las verdades. Por ello, a pesar de aspectos criticables, el encuentro/desencuentro fue, sin duda, un paso saludable: ganó la paz, ganó el país. Se enaltece la importancia del Informe Final cualquiera sea el momento en que aparezca.

Encuentro De Roux - Uribe: gana el país

Luis I. Sandoval M.

