Protesta: acción parlamentaria sin dejar la calle

El Comité Nacional de Paro, los Comités Regionales, las resistencias de primera línea no están desmovilizados e inactivos, tampoco están divididos… Siguen, por supuesto, desconocidos por la prepotencia gubernamental, y los jóvenes estigmatizados, perseguidos, judicializados…

Unánimemente se reafirma la legitimidad de la protesta pacífica y se recurre a instituciones nacionales y a la comunidad internacional para impedir que se siga masacrando a los jóvenes por su justa rebeldía. Todos los sectores y comunidades territoriales exigen garantías para la protesta y demandan diálogo para moldear la vida social e institucional con derechos, participación, dignidad…

Imposible desoír el grito multitudinario que instaló en la conciencia pública una agenda social irreversible. El mayo colombiano de 2021 será tan inolvidable e ineludible como lo fue el mayo francés de 1968… La calle haciendo historia… la historia en disputa… Vivimos tiempos épicos… el alumbramiento, doloroso y gozoso al mismo tiempo, de otra Colombia está ocurriendo ante nosotros y nosotras, con o sin nosotros y nosotras…

Los nuevos caminos que toma la protesta pueden, quizá, sintetizarse, así: las búsquedas de los jóvenes, las asambleas populares y otras formas organizativas de base, la incursión del liderazgo social, líderes y lideresas, en la política (electoral y no electoral), la agenda del Comité Nacional de Paro. Como torrente impetuoso, la protesta que no encuentra cauce por una vía lo busca por otra, la protesta es indetenible.

Los medios registraron cuando la protesta tomaba, durante 50 estremecedores días, formas impactantes e inéditas, ahora que se está en un proceso dispendioso, en gran parte silencioso, de balance, de apropiación reflexiva de la experiencia, de construcción de relaciones horizontales y de maduración de líneas de acción en medio de enormes dificultades, no aparecen los medios.

No están porque no entienden lo que está pasando, quizá así sea mejor por ahora, luego tendrán que ocuparse del nuevo príncipe, plural, colectivo, que cual sujeto social emancipatorio, humanizador y transformador, David frente a Goliath, entrará a ocupar el centro de la escena histórica…

Aquí tengo en mi pantalla la hoja de ruta más inmediata que está compartiendo el Comité Nacional de Paro CNP como fruto de la enorme pluralidad que lo caracteriza, y de la tensión entre fuerzas en ebullición en su seno. Aparece muy clara, en primer lugar, la acción parlamentaria con 10 proyectos de Ley que traducen el pliego mínimo de emergencia que el gobierno se negó a considerar y discutir.

Firman los proyectos 33 Representantes y Senadores integrantes de las bancadas de oposición en Cámara y Senado. Nunca antes se había producido un hecho como éste: las banderas de la calle convertidas en iniciativas de nuevas leyes, podría decirse que la calle legisla, que la acción parlamentaria es parte de la movilización.

En segundo lugar, aparece nítida y bien estructurada la agenda de acción colectiva en veredas y barrios, calles, plazas y grandes vías 4G. Acción disruptiva para que cese la escandalosa disrupción de la vida, las abominables condiciones en que la gente del pueblo ve negada la salud, la educación, la alimentación, el empleo, el agua, el aire, el transporte, el esparcimiento, los bosques, los páramos, la tierra, el subsuelo, el reconocimiento de la diversidad.

Se realizarán marchas en todo el país los días jueves 26 de agosto, martes 28 de septiembre, miércoles 20 de octubre, jueves 25 de noviembre y viernes 10 de diciembre. Cada fecha tiene un tema propio o razón específica y también comporta una conmemoración significativa para las luchas sociales. Se trata de todo un repertorio, simbólico y fáctico, de movilización, deliberación, mandato y posiblemente voto, articulado en forma estratégica para construir mayorías victoriosas.

Aquí se está produciendo el nexo necesario entre la coyuntura de movilización que acaba de pasar y la coyuntura de electoral que viene. Es un momento de intenso debate, de coalición incluyente al máximo, de conformación de listas admirables, de consultas, encuestas o acuerdos transparentes para dirimir aspiraciones a la presidencia de la república… Ya los alternativos no son marginales, juegan en las grandes ligas… Su destino no es solo el diploma, o el bronce, todo indica que les espera la plata y el oro. No llegarán sin arduo trabajo, hay que prepararse.

La titulación de los planes en desarrollo es suficientemente diciente: Plan de Acción, Cronograma de eventos departamentales, para el segundo semestre de 2021 por vida, paz, democracia y contra el gobierno de Duque.

Hoja de ruta con sentido de anticipación estratégica. La protesta sigue, seguirá y triunfará. Al pueblo nunca le toca dijo un tal Bernabé Bernal (Obras de Álvaro Salom Becerra). Pero esta vez, por fin, lo saben Casiano y Baltasar, le va a tocar gobernar al pueblo. Se marchita la república elitista, florece la república social.

