Arte en un sorbo de café: el legado de San Alberto

“San Alberto ha construido lo que podríamos llamar 'templos del café', mirando hacia nuevos mercados”: Madame Papita. Foto: Cortesía

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Esto es más que una confesión de amor: es el reconocimiento a una taza de café que me cautivó. No vamos a hablar de un simple tinto o del dichoso “americano” que venden en todos lados. Hablaremos de un privilegio, de un ritual y, sobre todo, de una familia que decidió que el café colombiano merecía ser tratado con la misma reverencia que un gran Grand Cru de Burdeos (vino excepcional). Me refiero, por supuesto, al Café San Alberto.

Entrar en el mundo de San Alberto es entender que el éxito no radica en la eficiencia masiva, sino en la experiencia y la capacidad de conectar al consumidor con un premio o un mimo para el alma. Esta historia no comenzó ayer: es una memoria de familia que late desde 1972. Hoy, de la mano de los hermanos Gustavo y Juan Pablo Villota, esta herencia se ha transformado en una apuesta de conocimiento y cultura única en el mundo, donde el café deja de ser un commodity para convertirse en una pieza de arte, de lujo.

En mis recorridos por el mundo gastronómico pocas veces he visto una identidad tan clara. San Alberto no busca un “paladar universal”, sino que propone “su receta”, una propuesta con nombre y apellido que honra su origen en cada taza. Es lo que ellos llaman la “Tienda Concepto”, pero esta vez de café, actuando casi como un “diseñador de cada taza” a través de granos, donde cada detalle está curado con una intencionalidad que abruma los sentidos.

Lo que más me fascina de esta propuesta es su obsesión por la educación del consumidor que poco le ha interesado la cultura, como yo. Pasé de ser consumidora de delicias a la medida, para entrar realmente en un mundo de placeres sensoriales. Ellos nos enseñan que el café es un ser vivo, en el que la humedad, el sol y muchos factores influyen en sus sabores. En el caso de San Alberto, el café se recoge en dos temporadas que cada vez se hacen más amplias; si no, simplemente se cae y se pierde.

Es una lucha constante, incluso contra el cambio climático que alarga los tiempos, pero no perdona la calidad del producto. En esas altas altitudes de la cordillera quindiana, donde el aire es más fino y los productos son menos pero los sabores son más dulces, es donde ocurre la magia. Es allí donde el sentido económico se queda en la montaña, apoyando incluso a recolectores migrantes y manteniendo viva la tradición cafetera.

Pero hablemos del ritual, ese momento que ellos llaman el “Bautizo Cafetero”. Es aquí donde la analogía con el vino se vuelve inevitable: si el vino tiene su enólogo y su sommelier, el café de especialidad tiene su catador y su barista. En San Alberto nos enseñan que el “vehículo” en el que se prepara el café, la cafetera que elegimos, hace que cada experiencia sea diferente, aunque el grano sea el mismo. Por eso invitan a medir bien el agua, a cuidar la molienda y a exigir frescura, porque un café reposado es, sencillamente, un café “aburrido”.

El café colombiano de este calibre está lleno de matices frutales. Al probarlo, hay que poner atención al retrogusto (ese sabor intenso que nos queda en el fondo del paladar), buscando esa permanencia del sabor que se intensifica con la temperatura adecuada, la cual, ojo, no es hirviendo. Incluso han elevado la experiencia del café frío, un proceso largo que entrega una concentración de cafeína más alta y una textura sedosa, que es un verdadero gustazo.

San Alberto ha construido lo que podríamos llamar “templos del café” no solo en nuestro país, sino mirando hacia nuevos mercados. Allí venden mucho más que una bebida: venden una historia de familia. No es solo tomarlo, es vivir el privilegio de una taza llena de recuerdos, de esfuerzo y refinamiento.

Al final del día, Gustavo y Juan Pablo logran recordarnos que el lujo está en los detalles y en la educación. Han convertido su finca en el epicentro cafetero de Colombia, un lugar donde la bebida es glamurosa, y donde cada sorbo es un tributo a la tierra. Así que la próxima vez que vayan a disfrutar una taza de San Alberto, dejen el afán. Sientan el aroma, reconozcan el esfuerzo de las familias caficultoras, y celebren este legado que nos invita a ser mejores consumidores, más cultos y, sobre todo, más apasionados.

Último hervor. Este espacio hoy quiere honrar las familias de los 70 militares fallecidos en el estrepitoso accidente aéreo de esta semana. Honremos a los sobrevivientes, que son un milagro de vida, y a los lugareños que pusieron todo para salvar vidas de nuestros soldados.