Café con aroma a reciclaje también huele bien

El café, para muchos de nosotros, es más que una bebida: es un ritual que nos da vida, nos organiza el día y nos regala la posibilidad de sonreír. Y en tiempos donde la conciencia ambiental ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una necesidad urgente, porque el cambio climático es una realidad, hay marcas que entienden que la sostenibilidad también entra por la taza. Nespresso es una de ellas, como me lo compartió su CEO en Colombia, Marcos Djinishian quien, entre cafés, cifras, cápsulas y una firme convicción, me ubicó en la tarea real, más allá de la moda verde: “Al incluir el reciclaje de tus cápsulas al ritual de café, Nespresso no solo sabe bien, sino que se siente bien”.

Detrás de esa frase hay toda una estrategia de economía circular que empieza en la tierra y termina, o más bien vuelve a empezar, con cada cápsula reciclada. Porque al César lo que es del César: Nespresso sí separa el café del aluminio, convierte el residuo orgánico en compost, y le da nueva vida al metal. Es momento de acabar mitos que convertimos en discursos vacíos. Así que ese café en cápsula que tomamos en la mañana puede terminar renaciendo en una bicicleta, un esfero o un cuchillo.

En un mundo donde apenas el 32 % de las cápsulas de Nespresso se reciclan, Colombia da una lección con orgullo: aquí esa cifra llegó al 49 % a 2024. “Colombia es uno de los países que más recicla en el mundo, sin tener facilidades de política pública que lo exijan”, afirma Djinishian, reconociendo que no es solo mérito de la empresa, sino de una ciudadanía que ha desarrollado una conciencia poderosa. De hecho, nuestro país no solo lidera el reciclaje de cápsulas en América, sino que incluso está por encima de mercados con políticas públicas robustas, como Alemania o Suiza. ¡Entonces, sí somos capaces!

Pero la circularidad va más allá del reciclaje. La compañía apostó por una cadena de valor sustentable que incluye desde siembra de árboles y uso de energías renovables en sus plantas, hasta prácticas de agricultura regenerativa con más de 41.000 fincas en Colombia. Todos estos caficultores hacen parte del programa de calidad sustentable AAA, que incluye, entre otras cosas, el pago de un precio superior al del mercado, inversiones locales y acompañamiento técnico.

“Hoy hablamos de 300.000 hectáreas dedicadas a una agricultura que no solo produce café de alta calidad, sino que regenera los suelos, reduce el consumo de agua y promueve la biodiversidad”, asegura el CEO. Y agrega un dato clave: los tres centros de producción de Nespresso en el mundo funcionan con energías renovables, como parte del compromiso de descarbonizar su cadena. Empaques, siembra, cuidado de las comunidades y aprovechamiento de los residuos hacen de esta cadena un círculo virtuoso.

En esa lógica, el contacto directo con las comunidades no es una foto ni una campaña para un premio. En Colombia, ese vínculo ha permitido mantener la calidad de origen y lanzar líneas como Colombia Organic, donde la consigna es clara: producir mejor, producir con propósito. Así, la experiencia del consumidor se personaliza, porque conocen de cerca a quienes están en el origen. Y eso, en un mercado cada vez más consciente, hace la diferencia.

Esta compañía cumple 40 años en el mundo, y lo hace reafirmando que el verdadero lujo no solo está en el sabor sino en la trazabilidad, en la historia que hay detrás de cada taza. Y ahí, el consumidor también juega su parte: “El incentivo de mantener esta cadena circular está en el corazón de quienes entienden que el café no es solo un producto, sino una responsabilidad compartida”.

La próxima vez que se tomen un Nespresso piensen en eso. No es solo aroma y sabor: es también compost, comunidad, aluminio reciclado y una apuesta por dejar el mundo un poco mejor, una cápsula a la vez.

