Cuando el silencio es lujo

Durante años nos vendieron una idea muy particular del lujo. Grandes ciudades, restaurantes donde era imposibles reservar, experiencias diseñadas para ser fotografiadas más que vividas. Todo rápido, brillante y, muchas veces, superficial. Pero algo está cambiando silenciosamente en Colombia y en el mundo. El nuevo lujo no necesariamente está en el ruido de las capitales, sino en lugares donde el tiempo vuelve a tener otro ritmo, y el silencio se vuelve el mejor consejero.

Hace poco estuve en Tinjacá, Boyacá, un paisaje semidesértico entre Villa de Leyva y Ráquira, donde el viento levanta polvo fino y el cielo parece más grande que en cualquier otro lugar. Allí, en medio de ese territorio austero y hermoso, aparece el Hotel Alma ( @hotelalma.co ), un proyecto que no se presenta como hotel tradicional, sino como una declaración de principios sobre cómo queremos habitar el turismo, la arquitectura y la mesa.

Sus creadores, Felipe Sardi y Leonor Osuna, resumen la lógica del lugar con sencillez: “Uno busca agua, no tierra”. El proyecto nació alrededor de un nacimiento de agua en un terreno que parecía improbable. Esa decisión inicial terminó marcando todo lo que vendría después: una hospitalidad que respeta el paisaje, la comunidad y el ritmo natural del territorio, volviéndolo parte de la mística diaria en su servicio.

La arquitectura es buen ejemplo de la relación con el entorno. Alma está construido en adobe, material que durante décadas fue asociado con lo precario, y ahora vuelve a demostrar su inteligencia ancestral. No se trata de nostalgia ni de una estética “rural” pensada para turistas urbanos: es una propuesta que entiende el clima, la geografía y la tradición constructiva.

La cocina sigue el mismo camino. En un país donde muchos restaurantes aún siguen obsesionados con importar ingredientes o replicar modelos de otras latitudes, esta propuesta culinaria parte de una idea mucho más elemental: cocinar bien con lo que existe alrededor. Trabajan con productores de Tinjacá y de municipios vecinos, desarrollando cadenas locales que fortalecen la economía de la región y garantizan algo cada vez más escaso: saber exactamente de dónde viene lo que se sirve.

A eso se suma una huerta propia y un enfoque técnico que combina tradición con precisión contemporánea. La cocina utiliza herramientas modernas, sin buscar impresionar sino, más bien, transmitir una idea simple: comida honesta, bien hecha y profundamente conectada con el territorio. La pizza es uno de los platos insignia, un aporte familiar que, sin duda, sabe a mundo. La versión con papa criolla, longaniza local y queso de búfala puede decir más sobre Boyacá que muchos discursos sobre identidad gastronómica.

Pero quizás lo más interesante no está en la arquitectura o ni en la cocina, sino en la forma en que plantean la experiencia del visitante. En tiempos donde el turismo parece competir por quién ofrece más estímulos, más pantallas y más actividades por minuto, Alma propone algo que hoy resulta casi radical: pausa, silencio y naturaleza.

El hotel tiene excelente conectividad, porque nadie quiere huéspedes angustiados buscando señal, pero la apuesta es otra: que el entorno sea tan poderoso, que la gente termine olvidando el teléfono. El plan es silencio, conversaciones largas y caminatas sin prisa. Cosas que hoy parecen casi revolucionarias.

También hay una mirada seria sobre la sostenibilidad, concepto que muchas veces se usa como adorno en la industria. Aquí es una decisión concreta: energía solar, manejo responsable del agua, producción propia y respeto por la comunidad. Tal vez por eso Alma parece más un proyecto de vida que un negocio. Los socios incluso lo describen como un “hijo”, un lugar donde con huésped trae un aprendizaje.

Ese hijo, además, está entrando en una nueva etapa. A partir de este mes, Alma entra a la cadena Senda como “Senda Alma”, siendo aliado estratégico en un territorio mágico que no tiene nada que envidiarles a paisajes de mar, selva húmeda o grandes urbes.

En un país que todavía está descubriendo el potencial de su turismo rural, proyectos como este sugieren una dirección interesante. No se trata de convertir los territorios en parques temáticos, sino de construir experiencias que respeten paisaje, cultura y la gente que los habita. Al final, el verdadero lujo puede ser algo mucho más sencillo de lo que imaginamos: el silencio suficiente para recordar que viajar también sirve para renovar el alma.

