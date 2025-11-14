“Comer de colores es mucho más que una frase de nutricionista”: Madame Papita Foto: Getty Images

El mundo no sería el mismo sin color. Imagina despertar y que todo: el cielo, las frutas, las flores, las calles; tuviera el mismo tono. No habría sorpresas ni contrastes, y quizás tampoco habría hambre. Porque, aunque no siempre lo pensamos, los colores son los que despiertan el deseo, activan los sentidos y nos conectan con la vida.

Desde pequeños aprendemos a reconocer el mundo a través de ellos: el verde es esperanza, el rojo es amor y peligro, el amarillo es sol, energía y advertencia. En la comida, esos mismos códigos emocionales se transforman en nutrición. Cada color que llega al plato tiene un propósito y una historia que...