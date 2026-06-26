El territorio también se cocina

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La cocina no solo alimenta el cuerpo. También alimenta el sentido de pertenencia, nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y cuáles son los vínculos que nos unen con quienes compartimos un mismo lugar. Quizás por eso sigue siendo uno de los actos culturales más poderosos que existen.

De otro lado, la memoria necesita guardianes. El territorio necesita personas que lo cuiden. Y la cultura necesita espacios donde pueda seguir transmitiéndose de generación en generación.

Durante siglos, las mujeres han cumplido esa tarea de protección, muchas veces en silencio, sin reconocimiento ni protagonismo. Ellas han conservado recetas, saberes, semillas, formas de cocinar y maneras de entender el mundo. Han sostenido familias enteras alrededor de un mes, y han transformado el alimento en refugio durante las crisis, en celebración durante las alegrías y en herramienta de resistencia cuando las circunstancias parecían imposibles.

Por eso resulta tan valioso encontrarse con proyectos como La Mezcolanza ( @lamezcolanzarc ), un colectivo de mujeres de Usaquén que entiende la cocina mucho más allá de la preparación de alimentos. Allí cocinar es construir comunidad, preservar memoria y generar autonomía económica.

La historia comenzó años atrás, cuando Viviana Ramírez ( @lasabiaalfogon ) y Tatiana Barato ( @dondenina ) coincidieron en procesos de formación como lideresas y defensoras de derechos humanos en el territorio. Lo que empezó como una iniciativa comunitaria, con el tiempo evolucionó hasta convertirse en una red de afectos, conocimientos y trabajo colaborativo de siete mujeres que hoy tiene en La Mezcolanza una nueva forma de expresión. Nieves, Jackeline (Jacky), Carmen Cecilia (Carmencita), Amarix (Amix), María Inés (Inecita), sumadas a Viviana y Tatiana, tejen este sueño.

Escucharlas hablar de cocina es escuchar hablar de vida. Para Viviana, cocinar es una expresión de amor, una manera de abrazar a otros a través de los alimentos. Tatiana, por su parte, piensa que la cocina es una herramienta de resistencia y una apuesta por la autonomía económica de las mujeres. Visiones distintas que terminan encontrándose en un mismo punto: la convicción de que la comida conecta absolutamente todo.

Y quizás tengan razón. Pocas cosas son capaces de reunir generaciones, historias y realidades tan distintas. Pocas cosas permiten construir confianza de manera tan inmediata, o conservar tanta memoria como una receta heredada de una abuela.

Lo interesante es que La Mezcolanza no se queda únicamente en el discurso. Su trabajo cotidiano demuestra cómo la gastronomía puede convertirse en una herramienta real de desarrollo local. Tatiana opera sin un restaurante propio y desarrolla parte de su producción utilizando la cocina de La Sabia al Fogón, el proyecto de Viviana. Puede parecer un detalle menor, pero en realidad representa una poderosa forma de economía circular: los recursos permanecen dentro de la comunidad, fortaleciendo emprendimientos liderados por mujeres y generando bienestar colectivo.

A esa conversación se suma Julián Niño, cocinero que trabaja desde la sostenibilidad y el aprovechamiento integral de los ingredientes. Su mirada aporta un puente entre la gastronomía profesional y las cocinas populares, dos mundos que durante mucho tiempo parecieron caminar por separado. Desde el aprovechamiento de residuos orgánicos hasta la creación de nuevos espacios pedagógicos, su trabajo demuestra que la innovación también puede construirse a partir de los saberes tradicionales.

En una época donde la gastronomía suele medirse por aperturas, reconocimientos o tendencias pasajeras, proyectos como La Mezcolanza nos recuerdan que el verdadero valor de la cocina sigue estando en las personas: las que cocinan, las que enseñan, las que cuidan y las que encuentran en el alimento una posibilidad de transformar su realidad.

Por eso también merece reconocimiento el papel que asumió el restaurante Débora, pues más allá de trabajar por construir una identidad gastronómica profundamente bogotana, entendió que la cocina puede servir como plataforma para amplificar voces que por lo general permanecen fuera de los reflectores. Abrir espacios para colectivos como La Mezcolanza no es una simple decisión gastronómica: es una apuesta por fortalecer el tejido social de la ciudad.

Porque el territorio no se construye solamente con calles, edificios o planes urbanos. También se construye alrededor de una olla, de una conversación compartida y de las redes de apoyo que nacen cuando las personas deciden cuidarse mutuamente.

Al final, la cocina sigue siendo uno de los lenguajes más poderosos que tenemos para contar quiénes somos. Y mientras existan mujeres dispuestas a proteger esa memoria, proyectos capaces de convertir el alimento en comunidad y espacios que les permitan florecer, habrá razones para creer que el futuro de nuestras ciudades también puede cocinarse desde la solidaridad.

A estas mujeres: mi admiración y gratitud por mostrarme que la vida sigue, que nada se muere del todo y que la cocina sana.

Último hervor. Hay que descomprimirnos. Escuchar, parar y respetar. Las redes sociales no son nuestra realidad, pero sí se han convertido en tiro al blanco.