Si hay algo que nos caracteriza a los colombianos es nuestro gusto por la celebración, por generar un ambiente y unas condiciones para reunirse, para festejar compartiendo en torno a lo que nos gusta y emociona. Es algo que ocurre en el país: en todas las regiones celebramos navidades, Año Nuevo, días de padres, madres, niños, mujeres, hombres y el Pride LGBTI (mi más celebrado). Celebramos todo lo que nos recuerda que somos personas reconocidas, incluidas y amadas. Y qué bueno que sea así.

Mis celebraciones favoritas, por obvias razones, son las que hacen honor a nuestras tradiciones, a nuestra identidad y a lo que gastronómicamente somos. Esta semana, por ejemplo, ando feliz porque celebramos el Día de la Fritanga. Así como lo leen, tenemos la celebración de un plato de esos que podría considerarse insignia de la comida nacional.

Y es que a la hora de celebrar bien sea un cumpleaños, un bautizo o cualquier otro parrandón, no hay como pegarle al chicharrón, la morcilla, el chorizo, la costilla de cerdo, la yuca, el plátano maduro y todo lo que a bien quieran ponerle a ese canasto siempre lleno de delicias. Todo esto acompañado, obviamente, de unas buenas polas.

En principio, uno creería que la fritanga es cundiboyacense. Pero yo diría que hoy en día es patrimonio gastronómico de los colombianos, y por eso se vale que cada región le agregue lo que bien quiera, que le aporte aún más identidad y sabor local. A mí, por ejemplo, me encanta ponerle guacamole y ají, pero amo que le metan una porción de suero costeño para la yuca y que, según la región, agreguen chorizos y carnes locales.

Aquí hay que hacer una mención aparte con las verduras. La mazorca no puede faltar. Una vez cubierto esto, todo es bienvenido en este mundo cada vez más incluyente, y los amigos vegetarianos, que cada vez son más, también deben ser felices en las tardes fritangueras. Recordemos que la comida nos une, y que dicha hacerlos felices a todos, e integrarlos al asador “con todos los juguetes”.

Seguramente los puristas me matarán, pero cuando hago fritanga en casa, yo sí acostumbro agregar pimentones, cebollas, tomates grille, espárragos, hongos y carnes no animales a la parrilla, porque el que come de todo come más. Además, no olvidemos que lo importante es la variedad y el placer de todos.

La fritanga congrega, une, nos ayuda a celebrar, y nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Entonces, incluyamos también papitas criollas, sabaneras o las de cada región, que sean las de su campesino y mercado de confianza, porque si es un plato nacional, lo obvio es comprarle a nuestra gente.

La recomendación de hoy va de la mano con este plato único, y es que para cerrar con broche de oro la fritanga es indispensable una buena música, para amenizar la celebración. De un tiempo para acá, a mí la fritanga me sabe a los Rolling Ruanas, para mantener esa conexión cundiboyacense que sentíamos que tiene. Aunque, como en todo, para gustos los colores. Así que, a ustedes, ¿a qué música les suena? ¿Cómo le gusta su fritanga?

@Chefguty