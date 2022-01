Lo mío es la pasta

¿Sabían ustedes que la pasta no es italiana, ni tampoco china? Al parecer la llevaron los musulmanes a Italia. Ahora síganme para más datos curiosos gastronómicos, jejeje. Lo que dicen las investigaciones es que los chinos comían fideos de mijo (no de trigo) muchos años antes que los italianos; y que los norteafricanos, en su ocupación a Sicilia, los llevaron al país de la bota, junto al couscous y al jazmín. En ese proceso también diversificaron la agricultura con sus pistachos, higos y limones. Sin embargo, al profundizar en la investigación se encuentra que, como es conocido desde siempre, los musulmanes fueron grandes mercaderes, y por ello pudieron transportar estos alimentos a Italia, pero eso no indica necesariamente que fueran sus creadores. Es así como el mito de que Marco Polo llevó la pasta de China a Italia en uno de sus viajes. Lo cierto es que más allá de quien haya sido su inventor o padre, a él lo bendigo cada día, con cada receta de esa delicia de creación.

Y es que, siendo sinceros, en mi casa podríamos comer pasta todos los días del año sin aburrirnos, porque lo que hay es variedad de rellenos, colores, tamaños y grosores, para que la vida no sea monótona y la pasta no pase a la categoría de ser un simple acompañamiento de nuestras comidas.

Amo hacer pasta en casa, aunque sé que es un trabajo dispendioso pero altamente recompensado cada vez que cuelgo un rato esas largas tiras, para luego ponerlas a cocinar en agua mientras que preparo una mantequilla con ajo y pimienta, o una salsa, bien sea blanca o roja, para acompañarlas. A mí me gusta la pasta bien mezclada con la salsa, y que me maten los puristas, pero no soporto una pasta blanca en el fondo del plato con la salsa encima (y me pasa igual con las ensaladas). Para mí todo tiene sentido cuando cada uno se unta, y al comer cada bocado, este sabe a los ingredientes de la salsa, deliciosa y potente.

Frente a la pasta corta, doy mi reino por esos macarrones gruesos que puedo rellenar con una buena boloñesa o una deliciosa mezcla de queso y espinacas. Lo mismo me pasa con los raviolis, tortellini, fusilli y todas sus variedades: amo que al masticar se sienta su textura, y tenga sentido su preparación. De las pastas “duras”, como conocemos a esa pasta que no es fresca, mi adoración también son las conchitas, que me sirven para hacer una deliciosa pasta con verduras, y el cabello de ángel, que me parece de ensueño en el arroz o en los caldos.

Y ni se diga de la lasaña y los canelones… que para mí son de esas dignas recetas de las abuelas italianas que alegran la vida en un gran almuerzo familiar. Mi preferida es la de carne, pero siempre tengo a la mano la receta de la de pollo con champiñones, que tanto gusta a los niños, y las de queso con hojas verdes, que siendo la más cremosa es muy sabrosa para quienes han optado por no consumir carnes.

Como ya vimos al principio de esta columna que la pasta no es solo italiana, la verdad es que sus variedades chinas son muy buenas, y cada vez más conocidas y apreciadas en nuestra tierra. Si lo dudan, pregúntenles a los solteros y a los jóvenes estudiantes, que hacen sus comidas más agradables con un paquete de ramen instantáneo. En casa también lo hacemos, y nos gusta adicionarle a veces un huevo o a veces verduras al caldo y a los fideos, que me recuerdan a esos fideos chinos de Kung Fu Panda, y a su papá, que amaba cocinarlos y, sobre todo, comérselos en un gran tazón lleno de historias. Y no se diga más si están incluidos en un buen plato de verduras al wok o cualquier variedad de comida oriental, donde son un gran acompañante con pescados, pollos y carnes.

Para quienes tienen intolerancia al trigo, actualmente es muy fácil encontrar muchas variedades de pasta sin gluten, así cómo también pasta de arroz o de otros cereales, que son una buena opción para no dejar de incluir en nuestros menús las delicias de una rica pasta, que no solo nos da felicidad, sino que siempre brinda la oportunidad de variar nuestras comidas. ¡Sola o muy bien acompañada, este maravilloso plato siempre va a ser la primera opción de fiestas y primeras comuniones también!

@Chefguty