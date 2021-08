Una de las cosas que más admiro de los italianos es esa capacidad de cocinar manjares que pasan de generación en generación, o que nacen del trabajo unido de un clan. Lo imagino y me llega a la mente la imagen de esas grandes mesas donde todos ponen, donde cada uno llega con un plato o donde la cocinada de dos días es una fiesta previa antes de la gran celebración. De Italia también llega uno de los grandes chefs que me marcó, gracias a su programa Recetas de familia: Nick Stellino. El mismo Nick nos hacía felices al compartir sus fórmulas culinarias repitiendo una frase insignia de su programa: “Saber que una de mis recetas acompañará un momento especial de la vida de otra persona es el regalo más grande para mí”.

La cocina es amor, y en esta casa parte de la forma como nos profesamos ese sentimiento es en cada bocado que preparamos para los familiares que podemos invitar por los laditos, y con mucha bioseguridad, y para esos amigos que tanto extrañamos y que gracias a una vacuna, a una prueba COVID y a no bajar la guardia en el distanciamiento, nos damos el lujo de volver a ver después de tanto tiempo y sentirlos a nuestro lado.

Asimismo, todo esto trae una gran enseñanza, y es que gracias a nuestras recetas de familia nacieron grandes y medianos emprendimientos que hoy en día duplican ese amor familiar, y nos los llevan a nuestras casas. Somos privilegiados por poder probar platos únicos y pociones de abuelas que nunca habríamos conocido sino gracias a esta nueva normalidad donde la economía, la supervivencia y las ganas de ayudarnos hace que compartamos lo que sale de nuestras cocinas, y con eso logremos traer también el pan y sonrisas a nuestras mesas.

A lo largo de este año y medio les he compartido muchos emprendimientos familiares, de todo tipo de productos: postres, tortas, almuerzos y cenas listas para servir, y otras con los ingredientes y recetas para preparar. Hemos visto congelados, envasados, producciones de huertas orgánicas, frutas y conservas, y cuanto cocinado amoroso ha llegado a mis manos, y vale todo el esfuerzo de cocción, de recursos, de empaque, pero, sobre todo, del cariño que se pone en cada producto, para que se sienta la forma en que esas tradiciones y recuerdos se convirtieron en los emprendimientos que hoy en día sostienen un hogar.

Hoy, quiero recomendarles precisamente un proyecto que nació de una cocinada de familia, y de esas exclamaciones maravillosas que escuchaban cuando la gente probaba la comida de estos emprendedores, que me hicieron relamerme los dedos con sus hamburguesas y encurtidos: @b.f.b.burgers

Aquí nos cuentan su historia, que también hace parte de sus empaques (por cierto, muy útiles y apropiados): “Cuando mis hijos eran adolescentes, les fascinaba que les hiciera mis hamburguesas, y les gustaba invitar a sus amigos a casa para presumir que las hamburguesas de su papá eran las mejores del mundo, y en verdad lo eran. Era mi hobby. Siempre me decían que abriera una hamburguesería, pero yo sinceramente no sé cómo se maneja eso, simplemente disfruto de hacer una buena hamburguesa y compartirla con mis amigos alrededor de mi parrilla o estufa. Un día, mi nieto mayor me dijo: ‘sabes Tito, this is the best fucking burger ever’. Me encantó, así que decidimos llamarla así. Fue ahí cuando mi esposa me motivó a sacar adelante el proyecto “BFB; BEST FU%?¡ING BURGER”, y empacarla para compartirla. Así que bienvenido quien quiera, y que el que la pruebe lo compruebe”, afirma este emprendedor.

Y yo la probé y lo comprobé. Carne de Angus jugosa, a pesar de venir congelada, y además tienen unas muy buenas recomendaciones para el asado. Sus encurtidos de cebollita ocañera, la mayonesa y el chimichurri son el maridaje perfecto. Para completar, ofrecen un pecado mortal: la torta de almojábana, una delicia de postre luego de una sabrosa hamburguesa. Allí les dejo su cuenta de Instagram para que las prueben y sientan una receta de familia cargada de amor en su paladar… Ah, hay que decir que el nieto tenía razón, si son las BFB.

@Chefguty