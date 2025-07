Sabor a Independencia: una fiesta de raíces y memorias

“Colombia no solo se canta o se baila: también se cocina y se come”: Madame Papita. Foto: EFE - Carlos Ortega

El 20 de julio no es solo un festivo más en el calendario (aunque este año no), ni un desfile militar que miramos sin recordar, y mucho menos agradecer, la labor de quienes lo protagonizan. Para muchos de nosotros, es una oportunidad para reconectar con lo que somos, lo que nos une y lo que cocinamos con amor desde hace generaciones. Nuestra independencia no se selló únicamente con el “Acta de la Revolución del 20 de julio de 1810”, mejor conocida como la Declaración de Independencia: también se cocinó en cada amasijo criollo, se sudó en los hornos de leña, y se tejió en los mercados, donde nuestras abuelas regateaban con...