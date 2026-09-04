Sofisticación que hace volver: la fórmula de Bealé

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Durante años, buena parte de la gastronomía nos hizo creer que la sofisticación debía sentirse complicada. Platos difíciles de entender, técnicas convertidas en espectáculo, precios que parecía buscar confirmar el nivel de quien cocinaba. Por fortuna, algunos de los cocineros y pasteleros que vienen de las cocinas más exigentes del mundo ya entendieron exactamente lo contrario: cuanto más conocimiento se tiene, menos necesidad existe de exhibirlo.

Eso pensé después de conversar con María ( @maria_beale ) y Gregoire ( @gregoire_beale ), la pareja detrás de Bealé Pâtisserie ( @bealepatisserie ), en Quinta Camacho. Ambos llegan de una formación que podría convertirse en carta de presentación permanente. María trabajó en Lyon (Francia), con un campeón mundial de pastelería, y luego con Jean-François Piège en París. Gregoire, por su parte, pasó por cocinas con estrella Michelin y por el Sofitel de la capital francesa. Es decir, estuvieron en escenarios donde la precisión, la disciplina, la técnica y la exigencia alcanzan niveles difíciles de imaginar, y quizás por eso resulta más interesante escucharlos hablar de sencillez.

Cuando decidieron construir su proyecto entendieron que todo ese conocimiento debía tener una función distinta: servir al cliente, no intimidarlo. María habla de cómo conocer muchas técnicas permite tomar algo básico y convertirlo en un producto excepcional. Un merengón, por ejemplo, puede incorporar bases de la pastelería francesa que transforman sus texturas, su estructura y su acabado, y seguir siendo reconocible.

Ahí aparece una de las grandes lecciones de Bealé: la técnica no necesita convertirse en protagonista para demostrar que existe. También lo entendieron con los precios. Tener experiencia Michelin o haber trabajado junto a grandes nombres de la pastelería francesa podría justificar cobrar de más. Gregoire, sin embargo, plantea lo contrario y dice que todo ese aprendizaje debe servir para construir una empresa sana, pagar la nómina y lograr que el negocio sobreviva en el tiempo.

Parece evidente, pero no siempre lo es, porque un restaurante o una pastelería no se construyen solo con talento. Se construyen entendiendo quién se sienta, cuánto está dispuesto a pagar, qué sabores reconoce, qué producto valora y qué experiencia quiere repetir. Eso también es alta cocina. Y precisamente ahí aparece una sofisticación menos visible, pero más difícil de sostener: la que combina conocimiento, sensibilidad, disciplina empresarial y respeto por quien realmente paga.

Bealé tradujo la sofisticación de algunas de las mejores cocinas europeas al lenguaje de Bogotá. No copiaron París ni pretendieron convertir Quinta Camacho en los Campos Elíseos. Tomaron lo aprendido y comenzaron a escuchar el territorio donde habían decidido quedarse. Trabajan con productores locales, entienden el valor de los ingredientes colombianos y construyeron una propuesta que combina técnica francesa con sabores capaces de generar familiaridad. El conocimiento dejó de ser una demostración de superioridad para convertirse en una herramienta de conexión. Y les digo algo: gracias a técnica, creación y respeto, hoy tienen una de las mejores milhojas de Bogotá.

Esa conexión termina produciendo algo más importante que una fotografía bonita: fidelidad. Gregoire lo resume diciendo que las personas deberían regresar porque comieron rico y estuvieron tranquilas, no porque encontraron luces, fuego o espectáculo alrededor de la mesa. Y ellos sí que representan eso: un espacio donde la comida alimenta y el ambiente acompaña.

En tiempos en los que muchos negocios gastronómicos parecen diseñados primero para las redes sociales y después para el comensal, esa afirmación resulta casi revolucionaria. María y Gregoire llevan nueve años en la misma casa. Al comienzo vivían en el segundo piso mientras construían la pastelería abajo. Han atravesado aperturas, crecimiento, una pandemia que los hizo crecer y ahora la llegada de un hijo.

Por eso su manera de mirar el futuro cambió. Ya no hablan de abrir sedes porque crecer parece ser la obligación de cualquier negocio exitoso. Quieren hacerlo si aparece la oportunidad correcta, sin comprometer la calidad ni poner en riesgo lo que han construido. Tal vez ahí está la diferencia entre crecer y permanecer.

Bealé demuestra que venir de las cocinas más sofisticadas del mundo no necesariamente conduce a hacer una gastronomía distante. A veces sucede lo contrario. Después de aprender las técnicas más complejas, llega una enseñanza todavía más difícil: entender al cliente. Cautivarlo con un producto excepcional, cobrarle un precio sensato, ofrecerle sabores que quiera recordar y conseguir algo que ninguna estrella, premio o tendencia puede garantizar por sí sola: que vuelva.

Último hervor. De no creer: muchos vergonzantes, que disfrutaron de contratos y cargos en los últimos cuatro años, andan rajando de gobiernos más pasados y hasta borrando contenido en redes para que no se vea con quien compartieron. ¡Todo a sus espaldas! Señores, las cosas son como son: asuman su responsabilidad por sentarse, fotografiarse y tomar decisiones que afectaron a todos. Hoy aplaudo a las personas que, a pesar de todo, dicen sin sonrojarse “sí, sí trabajé con X o Y”.