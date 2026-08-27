Bogotá, capital de las culturas

“El mejor centro cultural no es el que solo exhibe su patrimonio, sino el que consigue que sus habitantes lo vivan”: Manuel Drezner. Foto: Foto por: Ricardo Báez - @ricar - Instituto Distrital de Turismo

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Que Bogotá haya sido escogida como Capital Iberoamericana de las Culturas para el año entrante es una forma de dejar constancia de la riqueza artística de la ciudad y del papel que la cultura ha tenido en el desarrollo de la capital. Claro que este reconocimiento no es nuevo, ya que en dos ocasiones anteriores ya nuestra ciudad había tenido ese honor, pero la verdad es que únicamente ahora hay hechos que justifican la escogencia.

En efecto, en Bogotá se cuenta con dos orquestas sinfónicas, con casi cien grupos teatrales con funciones regulares, con más de cuarenta galerías de arte, amén de unos cincuentas museos, de los festivales populares al parque y de visitas habituales de grandes eventos artísticos que en las otras dos ocasiones ni se soñaban. Durante el año entrante la ciudad podrá mostrar a un público internacional que es urbe donde la cultura se toma en serio y donde se generan momentos artísticos de importancia. Organizaciones como el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y otras han contribuido a ese florecimiento cultural que ha convertido a la capital en centro artístico de importancia.

Dicho lo anterior, y enorgulleciéndonos por el honor que implica la escogencia, hay que hacer, sin embargo, una reflexión que no sobra y se trata de que, a pesar de la cornucopia de cultura que hay entre nosotros, solo una cantidad ínfima de nuestros ciudadanos la aprovechan, y no solo eso, sino que la ignoran. Qué bueno sería que el que Bogotá sea Capital de las Culturas convierta igualmente a esos bogotanos que no saben gozar de lo que se ofrece en participantes activos, porque el mejor centro cultural no es el que solo exhibe su patrimonio, sino el que consigue que sus habitantes lo vivan, lo creen y lo compartan.