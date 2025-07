Centenario de un profeta de la música

Resume e infórmame rápido

Se cumplen en estos días 100 años de la muerte de uno de los músicos más excéntricos de la historia, uno que dedicó su vida a burlarse del mundo. Se trata de Erik Satie, a quien uno de sus admiradores, el compositor Darius Milhaud, llamó “Profeta de la Música”. En sus obras hay avances armónicos muy adelantados a su época y otras donde ya se predecían la música serial y el minimalismo. Pero para él, el mundo era algo de lo cual había que burlarse y por eso compuso una “Sonatina Burocrática” o una “Música de muebles”, que era para ser usada como un mueble, no para oírla. Eso no impidió que también creara un ballet que tuvo coreografía de Massine y decorados de Picasso, o sea que no era cualquier pintado en la pared. Para ganarse la vida tuvo que tocar piano en un cabaret y componer cancioncillas populares, que él mismo más tarde llamaría viles.

Cuando Satie murió abrieron su apartamento, al cual nunca había invitado a nadie y encontraron decenas de obras inéditas, además de una colección de 200 paraguas y una docena de vestidos de terciopelo gris, todos idénticos. Entre la música que encontraron estaba “Desatinos”, obra que tenía la instrucción de que debía ser repetida 840 veces. Cuando por fin la estrenaron en 1963, en el concierto más largo de la historia de la música ya que duró dos días, hubo multitudes que asistieron a rendir homenaje a ese curioso pero genial profeta musical. Otros músicos, como Adams y los del grupo de los seis, aceptan haber sido influidos por Satie.

Ya en estos 100, años la reputación de Erik Satie está bien establecida y le han rendido homenajes que muestran que, a pesar de no haber sido apreciado mucho en vida, después de muerto se ha incorporado con honores al panteón de los creadores e innovadores del arte.