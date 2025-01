Resume e infórmame rápido

Nuevamente en las columnas de algunos suplementos literarios se discute sobre cuál fue la primera novela de la historia. Esa discusión se origina en el hecho de que el género literario de la novela no siempre existió, ya que aunque hubo obras literarias donde se narraban acciones y se describían personajes, lo hacían sin la complejidad narrativa que tiene la novela moderna. Para aportar algo a la discusión, aquí van algunas candidatas.

Dicen que la magistral obra de Cervantes El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha fue la primera novela, pero eso depende de cómo se define la novela. Es claro que antes del Quijote hubo muchas obras en prosa que narraban una acción, entre ellas El asno de oro de Apuleyo y la maravillosa creación Gargantua y Pantagruel de Rabelais, pero ninguna de ellas tenía el centro narrativo y la complejidad que caracterizan a la novela. Las mencionadas simplemente cuentan un cuento, sin complicaciones y su misma simpleza hace que estas y otras similares no las consideren novelas, Cervantes, sobre la base de su caballero idealista pero medio loco, que en su locura busca redimir la humanidad, mostró por primera vez un conjunto de personajes claramente identificados psicológicamente y con desarrollo narrativo como jamás se había escrito antes. Una posible explicación de que antes no hubiera obras consideradas como novelas, es que el mundo no tenía la suficiente complejidad como para que esta se reflejara en una obra literaria.

Por eso La Ilíada y La Odisea, así como otros poemas épicos de la antigüedad, no se consideran novelas. Hay, sin embargo, otra obra que ha sido nominada como primera novela de la historia, la cual se atribuye a Murasaki Shikibu, autora japonesa del siglo XI. Aunque su Historia de Genji es una narración en prosa que cuenta las hazañas del Príncipe Genji y su hijo, es de gran encanto, dentro de la definición que se dio de novela, de que ella debe tener descripción de personajes y desarrollo de ideas y no simplemente contar un cuento, este libro no es una novela. Si lo fuera, más antiguos son los mencionados Asno de oro y Gargantua, que fueron escritos muchos antes y que tampoco son considerados novelas, igual que la obra de la Señora Murasaki.

De todos modos es una polémica interesante y seguramente hay otras candidatas además de las mencionadas, pero lo cierto es que hay quienes consideran la lectura de buenas novelas uno de los grandes placeres de la vida.