Cuotas para el cine nacional

Nuevamente se está hablando de buscar una legislación que obligue a las salas de cine del país a tener una cuota de exhibición de películas colombianas. Esta idea trata de fomentar a los productores nacionales que así tendrían asegurada la exhibición de sus producciones, ya que lamentablemente una buena parte de las cintas filmadas en Colombia muchas veces no consiguen teatros donde sean exhibidas con lo cual se pierden alicientes para hacer cine nacional.

Lo malo es que esa idea ya se ha puesto en práctica en muchos países y los resultados han estado lejos de ser los ideales. Para poner un ejemplo, en Inglaterra por muchos años se obligaba a las salas de cine a que debían tener en su programación un mínimo de películas británicas y complementaban esa obligación con un patrocinio en efectivo para garantizar a los exhibidores utilidades por haber tenido en cuenta a los nacionales en sus carteleras. El resultado fue que por mucho tiempo los mismos teatros producían ellos mismos filmes para llenar la cuota y así granar por partida doble. Es obvio que los productores de cine inglés poco se beneficiaron de esa ley. Aquí, en Colombia, se tuvo una experiencia similar cuando se obligó a los cines a que dentro de su programación presentaran corto metrajes colombianos y el resultado acabó siendo que los mismos exhibidores comenzaron a producir esos cortos, ignorando las creaciones de los cineastas.

Es claro que uno de los problemas que tienen nuestros creadores fílmicos es que muchas veces no encuentran quien exhiba sus películas y aunque en Colombia la cantidad de cintas filmadas cada año ya está alcanzando niveles respetables, una buena parte de ellas no llega al alcance del público y quedan en sus latas, completamente vírgenes. Por tanto se debe buscar solución pero posiblemente el buscar la creación de las cuotas de exhibición mencionadas, no sea lo ideal.

Posiblemente lo mejor sería la creación de teatros de cine creados por los multimillonarios recursos que se han destinado al fomento de la industria fílmica, dedicados a presentar cine nacional. Quizá un teatro por ciudad importante lograría lo que se busca y así se fomentaría a los productores colombianos. Los resultados de taquilla serían el juez para la permanencia de cada producción y así se evitaría que los exhibidores traten de llenar las cuotas que les impongan con producción propia.

Es claro que los intentos de fomentos de cine son estériles si las películas colombianas no se exhiben y lo mencionado sería un buen principio de solución al problema.