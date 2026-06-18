David Hockney, el gran experimentador

“La muerte, hace unos días, del gran artista David Hockney es una pérdida irreemplazable para las artes”: Manuel Drezner. Foto: EFE - NORBERT FOERSTERLING

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La muerte, hace unos días, del gran artista David Hockney es una pérdida irreemplazable para las artes, ya que fue un creador de gran imaginación, que llevó los conceptos del llamado arte pop a una culminación original, y que además fue un experimentador único de técnicas que ayudaran al artista a llevar a la realidad sus conceptos. Siempre estaba listo para probar herramientas diferentes y aprovecharse de los avances tecnológicos para lograr creaciones inspiradoras.

Lo interesante es que dentro de sus experimentos encontró cómo técnicas —en especial la llamada Cámara Oscura— habían sido usadas por muchos grandes maestros del pasado, más que todo del renacimiento, para lograr esas pinturas de exactitud casi fotográfica tan admiradas por la posteridad. El libro que publicó sobre ese descubrimiento generó y sigue generando polémicas, pero todo parece indicar que Hockney tenía razón. De hecho, Hockney pintó obras usando esta técnica y ellas son de un realismo notable, y demostró así que en todos los tiempos los grandes artistas han usado las innovaciones técnicas a su alcance.

Fue de los primeros en utilizar el acrílico como material básico, en reemplazo del óleo tradicional, y además usó cámaras fotográficas para crear collages a base de cantidad de fotos que armaba como un rompecabezas y que acababan siendo algo de gran calidad estética. Con estas imágenes de fragmentos buscaba representar la experiencia real de mirar. Utilizó celulares para crear dibujos y buscó en todo momento la exploración de cómo funcionaba la visión humana. Creó para teatro y ópera escenografías que eran extensión en tres dimensiones de sus conceptos.

Todo lo anterior muestra que el mundo perdió no solo a un genial artista, sino también a un innovador a quien el mundo del arte debe esto y mucho más.