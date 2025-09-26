¿Desciende el hombre del mono?

Resume e infórmame rápido

Es muy curioso que muchos crean que las teorías de Darwin sobre la evolución digan que el hombre desciende el mono. Eso lo repite una columna periodística publicada recientemente (en otro periódico) donde escriben que “si Darwin quisiera pruebas de sus teorías sobre que el mono originó al hombre, no tendría sino que mirar el comportamiento zoológico de muchos políticos”. Si bien la frase es graciosa, lo cierto es que nuevamente interpretan mal lo que afirmó el gran científico.

Lo que él dijo en su obra básica El origen de las especies fue que todas las especies vivas provenían de otras más elementales que evolucionaron a su manera, lo cual hace que muchas, como el hombre y el mono, podrían tener antepasados comunes. Sus propuestas, basadas en estudios de biología, han sido posteriormente probados por la ciencia a satisfacción, pero como ellas implican eliminar la necesidad de un creador y que en contra de lo que afirma la Biblia, el hombre no fue hecho de una vez tal como es hoy, quienes consideran que su fe ha sido atacada, se han vuelto acérrimos enemigos de este postulado científico. Es el peligro de mezclar cuestiones de creencias con las que la ciencia encuentra en sus investigaciones.

Hay una variación de lo que le atribuyen a Darwin y es la existencia de un eslabón perdido, una criatura que tiene rasgos tanto animales como humanos y de la cual descenderían tanto hombres como monos. Aunque es teoría respetable y que trata de racionalizar las falsas afirmaciones mencionadas, lo cierto es que el tal eslabón perdido no ha sido descubierto en ninguna especie.

Darwin hizo sus estudios después de viajar alrededor del mundo en una goleta exploradora y pudo ver de primera mano cómo las especies se habían adaptado a sus ambientes y así, de lugar en lugar, existían diferentes formas del mismo organismo. Cada uno de estos se puede desarrollar y cambiar y con la supervivencia del más capaz, se van heredando rasgos genéticos a través de multitud de generaciones. La ciencia ha probado una y otra vez que la razón asistía a Darwin y él es tan respetado que incluso sus restos fueron enterrados al lado de los de Newton, otro genio de la humanidad.

Es, por tanto, hora de que esas afirmaciones de pseudociencia se acaben y que no se usen esa clase de argumentos falsos para desacreditar algo que la verdadera ciencia acepta porque la evidencia es demasiado numerosa como para ignorarla.