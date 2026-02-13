Logo El Espectador
Don Quijote no habló de perros ladrando

Manuel Drezner
13 de febrero de 2026 - 02:30 p. m.
El discutido y discutible presidente español quiso hacer alarde de erudición y en una discusión adaptó una frase célebre, aquella de “Ladran, Sancho, señal que cabalgamos”. Muchos creen que este dicho está en el Quijote como ejemplo de estoicismo, de desprecio elegante ante la crítica y de perseverancia idealista frente a la incomprensión del mundo. Pero, a pesar de esa creencia tan extendida, por mucho que se busque en las páginas de Cervantes, la frase no aparece en ninguna parte de la novela. Ni en la primera de 1605 ni en la segunda de 1615 hay rastro de esa sentencia, ni literal ni aproximada, de modo que esta es una de esas frecuentes atribuciones clásicas que jamás existieron.

Lo curioso es que la frase si suena muy quijotesca y por eso se dice que es de Cervantes con una seguridad increíble, pero no. A pesar de que los perros ladrando encajan perfectamente con la imagen que tenemos del hidalgo y de su relación con Sancho, es triste tener que admitir que Don Quijote nunca dijo eso, así él si siguiera adelante a pesar de agresiones, de humillaciones y de derrotas.

¿Cuál puede ser el origen de la atribución? Hay un refrán árabe muy antiguo que dice que “Los perros ladran y la caravana pasa”, que es sospechosamente análogo a la frase atribuida a Cervantes pero hay algunos que la rastrean hasta un poema de Goethe, otros a una recopilación de máximas morales y otros más a manuales de autoayuda que inventaron la cita para enfatizar un consejo. De todos modos, la verdad es que se trata de una frase sentenciosa y tranquilizadora, pero muy alejada del tono real del Quijote que es novela llena de contradicciones, de ironía y de momentos en los que Don Quijote no sale victorioso sino profundamente humillado, confundido y vencido. Pero el dicho tiene ese aire de sabiduría orgullosa, de “yo sigo adelante aunque el mundo me critique”, que encaja como un guante con el Quijote que todos creemos conocer; al auténtico Don Quijote suele acabar molido a palos, engañado por duques o regresando a casa derrotado.

La realidad es que la obra maestra de Cervantes no es un libro de frases lapidarias. Es una novela que se complace en la digresión, en el equívoco, en la ironía constante. Don Quijote no siempre tiene razón; a veces ni siquiera sabe dónde está. Sancho no es solo el oyente paciente de sentencias, sino un personaje que duda, discute y casi siempre entiende mejor la realidad que su amo.

Así que no, en el Quijote no está esa frase y, por más que la haya citado todo un presidente de España, él todo lo que hizo fue perpetuar una fábula hermosa, es verdad, pero que nada tiene que ver con la realidad.

OpiniónEE

El arte y la cultura

Don Quijote

Miguel de Cervantes

Frases Don Quijote

 

CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 57 minutos
"Ladran, Manuel, señal que cabalgamos".
  • Gines de Pasamonte(86371)Hace 38 minutos
    ¡Ladran, matarife, señal que se te acerca la hora!
Uriel Navarro Urbina(11155)Hace 1 hora
En el primer año de pandemia 2020, leí El Quijote, y muy acucioso aferré mi lectura y sembré mi mirada cuidadosa en cada renglón y frase de Cervantes para conocer el significado, sentido y contexto de tan mencionada cita; sin embargo el desconsuelo me abundó al llegar al último renglón sin haberme topado con esta locución. Entonces me afloraron interrogantes: ¿por qué circula la expresión sin ninguno reparo y declararla apócrifa? ¿Cómo la citan sin haber leído la novela?
Gines de Pasamonte(86371)Hace 1 hora
Cierto, Don Manuel. La frase NO pertenece al Quijote. La frase la encontramos en la película de Orson Wells sobre Don Quijote 1992. Filme de regular factura, un proyecto inacabado de Welles, quien luchó durante 20 años por llevarlo a cabo. Poseo unas doce producciones de “Don Quijote”; a mi juicio la mejor es la de Rafael Gil 1947. ¿Razones? Condensó en poco más de dos horas la novela de Cervantes. Una hora y diez minutos para el primer libro y una hora para el segundo. ¡Imperdible!
  • Manuel Drezner(99458)Hace 5 minutos
    En las librerías están vendiendo un facsímil de la primera edición de las dos partes
  • Gines de Pasamonte(86371)Hace 28 minutos
    Hace poco, conversando con un amigo egresado de Univalle de la Facultad de Literatura, le comenté muy ufano que poseía doce ediciones del Quijote. – Tengo 225 ediciones – me contestó impertérrito mi amigo. ¡Plop! El catálogo de la Biblioteca Nacional de España recoge: 2598 ediciones modernas del Quijote posteriores a 1831; 30 ediciones antiguas anteriores a 1830 y 2 documentos manuscritos, además de planos, dibujos, grabados, etc.
holguer lopez(25313)Hace 1 hora
Súper. Gracias
Tulio Claudio (70717)Hace 1 hora
A propósito, Don Manuel, hay frase de Don Miguel De Cervantes, donde se burla del manejo de géneros masculino y femenino, las y los: Señores y Señoras, todos y todas, los trabajadores y las trabajadoras... en fin... muy de moda; que bueno que me la hiciera saber, le agradecería.
  • Manuel Drezner(99458)Hace 48 minutos
    Posiblemente se refiere al episodio de la dueña dolorida aunque no se habla directamente de géneros
  • Manuel Drezner(99458)Hace 59 minutos
    Directamente sobre masculino y femenino no recuerdo nada pero en la introducción si recomienda inventarse citas y atribuirlas a autores antiguos Saludos
