El barroco y el hiphop no combinan

Manuel Drezner
Manuel Drezner
02 de octubre de 2025 - 05:05 a. m.

En el Teatro Julio Mario Santo Domingo y dentro de las actividades del Festival de Música Sacra en desarrollo, se presentó la prestigiosa orquesta “Les arts Florissants”, esta vez bajo la dirección de Emmanuel Rosche-Caserta, ya que el titular William Christie no pudo venir por razones de salud. Escogieron una obra maestra del barroco, la semiópera de Henry Purcell La reina hada, en una versión que combinaba secciones de lo imaginado por Purcell con las acrobacias de un grupo de bailarines que danzaban en el moderno estilo urbano que apodan hiphop.

