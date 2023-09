El campeonato de orquestas

Hay un blog muy importante sobre música llamado Bachtrack que publica noticias sobre eventos musicales y, además, hace encuestas entre críticos y ocasionalmente lectores sobre diversos temas de interés. Acaban de publicar los resultados de una nueva, en la que pidieron a poco más de una docena de críticos su opinión sobre cuáles eran las mejores orquestas y los mejores directores en el mundo musical de nuestros días. Ya hace unos años habían hecho una indagación similar, y en ese entonces se publicaron los resultados que nada tenían de sorprendente, como tampoco los tienen los de la nueva encuesta.

Antes de seguir adelante quiero reiterar que nunca he estado de acuerdo con estas clasificaciones, ya que en las artes es muy difícil si no imposible hacer una clasificación cuantitativa de los méritos de algo o de alguien, porque la música en especial es algo cuya apreciación es cualitativa. Estos campeonatos se hacen para complacer a una inmensa mayoría que igualmente busca el plato gastronómico más exquisito o el mejor cepillo de dientes, los cuales evidentemente son cuestión de gustos personales y, por tanto, no se pueden clasificar en un orden numérico. En deportes es claro que una clasificación así sí es posible, ya que se puede determinar cuál equipo de fútbol metió más goles o cuál corredor fue el más rápido en una carrera.

Aclarado esto, se pueden citar los resultados, que dieron como mejores orquestas las de Berlín, Viena, Radio de Baviera, Concertgebouw, Chicago, Cleveland, Sinfónica de Londres, Festival de Budapest, Gewandhaus y Los Ángeles. Igualmente, los mejores directores son Petrenko, Rattle, el casi centenario Blomstedt, Pappano, Salonen, Fischer y Muti. Thielemann está en un triste décimo puesto, y aunque su orquesta está entre las mejores, no hay mención de Dudamel ni de otros como Chailly o Thomas. Tampoco figuran grandes orquestas, como la de Nueva York o de Filadelfia, y el mundo latino americano es completamente ignorado.

Este tipo de campeonatos, como ya se dijo, hay que tomarlos con un grano de sal, y en este caso más, al haber reducido el número de críticos votantes a 15. La encuesta pasada reunió a más de 100 críticos, es decir, que posiblemente fuera más fiable que la nueva.

Esos campeonatos, entonces, son un ejercicio estéril, y el que hoy se cita se hace a título meramente informativo sin que un melófilo serio le conceda mucho valor.