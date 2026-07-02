El centenario del primer romántico musical

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Se cumple el bicentenario de la muerte de Carl Maria Friedrich Ernst von Weber, compositor que ocupa lugar importante en la historia de la música, pues abrió el camino al romanticismo musical. Recordemos que romanticismo en las artes nada tiene que ver con las veleidades del amor, sino que fue un movimiento de rechazo al clasicismo y sus reglas rígidas ya que, en contraste, los románticos exaltaban las emociones y la libertad creadora. La obra de Weber se apartó del equilibrio clásico heredado de Mozart y de Haydn y otorgó a la expresión emocional y a lo sobrenatural papel protagonista. Por ejemplo, en su ópera Der Freischütz hay bosques misteriosos y una atmósfera dramática que reflejan el espíritu romántico. Weber también aumentó el papel de la orquesta, y la usó no solo para acompañar, sino para ayudar a reforzar la psicología de los personajes.

En sus obras su habilidad para explorar colores orquestales influyó en generaciones posteriores, y la herencia de Weber puede encontrarse en músicos como Berlioz, Mendelssohn y, especialmente, Wagner, quien reconoció que la música de Weber le abrió el camino hacia una nueva concepción de la ópera. Weber también fue precursor del poema sinfónico y del uso del leitmotiv, recursos que sus sucesores aprovecharon.

Más que un compositor de transición, Weber fue un auténtico innovador, ya que transformó la ópera en un género donde música, texto y escena se integraban entre sí. Gracias a esa visión es recordado como el primer gran compositor plenamente romántico, un creador cuya influencia resultó decisiva para la evolución de la música europea. Lamentablemente su centenario no se ha conmemorado en la forma como lo merecería este gran precursor musical.