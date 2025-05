El cine que hace falta

“En Bogotá no existe lo que en otras partes llaman 'salas del cine de arte'”: Manuel Drezner. Foto: Laboratorios Black Velvet

En Bogotá no existe lo que en otras partes llaman “salas del cine de arte”. Se trata de salones de exhibición dedicados a dos clases de cine. Por un lado, están esas películas que, a pesar de ser de alta calidad, que han ganado premios en festivales y cuyas críticas han sido superlativas, no atraen al gran público y por eso los exhibidores se abstienen de programarlas en sus salas. Por el otro lado está el gran cine clásico de ayer, el de esas películas que tiene medio siglo o más, que no pasan —con raras excepciones— por los canales de streaming y que a duras penas existen en soportes como el DVD. Eso quiere decir que las películas de genios como Orson Welles, como Jean Renoir, como René Clair o del mismo Chaplin, entre muchos otros nombres que se pueden citar, para efectos prácticos han desaparecido. Tampoco están disponibles cintas de movimientos como la nueva ola francesa o el neorrealismo italiano, que son básicas para cualquier cinéfilo que se respete.

La Cinemateca podría haber sido la proveedora de cine de arte, pero sus programaciones no son difundidas en forma suficiente y de todas formas ella posiblemente no tenga acceso a ese cine no comercial de que se está hablando. Tampoco se conoce el catálogo de sus películas clásicas, de manera que este posible recurso no es fácilmente accesible. Por todo lo dicho, la necesidad de un par de salas pequeñas (una en el sur y otra en el norte) dedicadas a presentar esos filmes es algo indispensable para una ciudad con aspiraciones culturales. El cine es un arte muy frágil, ya que película que no es exhibida es como si no existiera, y los aficionados a este que justamente han llamado séptimo arte no tienen oportunidades para gozarlo por la ausencia de las salas que tanta falta hacen.