Si yo pudiera escoger cualquier día de la historia para ir a vivirlo sería el 7 de mayo de 1824. El crítico Norman Lebrecht llamó esa fecha “el día que cambió la música” porque fue en ella, de la que se cumplen dos siglos, cuando se realizó el concierto en Viena en que se estrenó la Novena Sinfonía “Coral” de Beethoven. Esta obra básica en la historia del arte ya lleva pues 200 años maravillando y dando satisfacciones espirituales a los amantes de la música. La revolución que implicó agregar coros a una sinfonía, la misma longitud de ella y su profundo llamado a la hermandad humana, han hecho de la Novena uno de los Everest de la música. Curioso que ninguna de nuestras agrupaciones sinfónicas haya decidido programar la obra en esta efeméride tan importante.

Lo interesante es que originalmente Beethoven no quiso estrenar la obra en Viena porque no creía que los vieneses pudieran captar el significado de su sinfonía. Al saber esto, un nutrido grupo de amantes de las artes, en el que había nobles, artistas y burgueses, le mandó una carta pidiendo que reconsiderara y el músico acabó organizando su concierto en esa ciudad. El dinero era una preocupación. Beethoven reunió orquesta y coros no necesariamente entre los mejores sino los que aceptaran la remuneración ofrecida.

El día del inolvidable estreno, además de la Novena, se tocó “La consagración de la casa” y partes de la Misa Solemne. Pero eso fue olvidado ante el éxito que significó para el público que llenaba la sala. Beethoven, sordo, no podía oír el estruendoso aplauso al final y creyó que había fracasado hasta que una de las cantantes lo hizo mirar a esa audiencia entusiasta.

Conmemoraciones como estas son las que hacen que los amantes de la música entiendan los placeres del arte y es por eso que el 7 de mayo de 1824 se recuerda con tanta emoción.