Una noticia que muchos periódicos en muchas partes del mundo han publicado es que desde el 1.° de enero de este año el Ratón Miguelito (Mickey Mouse), la gran creación de Walt Disney, ha entrado en el dominio público. Eso debido a que el plazo de protección a la creación intelectual del popular animalito se venció y ahora cualquiera en Estados Unidos puede usar esa figura en sus creaciones sin caer en acusaciones de piratería. Esto no es universalmente cierto. Solo se puede usar la figura que apareció en la primera cinta de Disney que la mostraba y se refiere solo a Estados Unidos, donde los plazos de protección a las creaciones son anormalmente largos.

En Colombia, las leyes sobre dominio público que protegen creaciones como obras musicales y literarias además de películas y grabaciones fonográficas son diferentes En principio, si el registro de propiedad intelectual ha sido hecho a nombre de una persona el plazo de protección es de la vida del autor más 80 años.

Eso para obras de creadores individuales. Si las obras han sido registradas a nombre de una compañía y no en forma individual, según la Ley del 2018, el dominio público se contabiliza a los 70 años de haber sido publicadas y no a los 50 como antes. Eso quiere decir que toda obra como películas y discos registrados a nombre de entidades comerciales publicadas antes de 1968 están en dominio público, ya que la ley no es retroactiva.

Muchas de las grandes películas clásicas e importantes grabaciones fonográficas, tanto en el campo de la música clásica como de la popular, fueron hechas antes de 1968 y por eso cualquiera puede publicarlas sin ser considerado pirata.

Esto implica que muchas de esas obras anteriores a 1968 están al alcance de quienes quieran publicarlas en nuestro país y muchas veces así se llena un vacío que perjudicaba al público interesado. Por tanto, esto del dominio público tiene sus más y sus menos, pero la idea es que el público se pueda beneficiar de creaciones que, por diversas razones, sus propietarios originales habían echado al olvido.