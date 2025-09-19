Resume e infórmame rápido

Se está desarrollando en la capital el Festival de Música Religiosa, que durante varios años, en cada una de sus presentaciones, ha sido uno de los puntos altos de la programación musical de la ciudad. Este evento, originado en la feliz iniciativa de Mariana Piotrowska se inició la semana pasada con la presentación de la ópera de Verdi “Nabucco” y seguirá hasta el próximo 5 de octubre, con un lujoso repertorio de artistas, muchos de ellos de fama internacional, y de música.

Se destacan entre los ofrecimientos el estreno en Colombia de la semi-ópera barroca de Henry Purcell “La reina hada”, que tendrá lugar la semana entrante. Se trata de algo musicalmente único, ya que lo que compuso el inglés para servir como intermedios o máscaras de una versión de “Sueño de una noche de verano” de Shakespeare tiene una música bellísima y variada. En este caso se agrega el atractivo de que los intérpretes incluirán bailarines de esa forma urbana de danza contemporánea que se llama hip-hop y será interesante ver como combinan las melodías barrocas con esas, que muchos llaman contorsiones, modernas.

Entre los intérpretes para destacar está nadie menos que Andreas Scholl, a quienes muchos consideran el más grande contra-tenor de nuestros tiempos, que no solo dará un concierto en la Iglesia de San Ignacio, sino que además dará clases magistrales sobre la unión del cantante y del actor. Otro gran intérprete es el tenor Christoph Prégardien (conocido por su participación en una grabación de las cantatas completas de Bach), que presentará un programa sobre el canto espiritual de Schubert. Otros importantes estrenos incluyen varias obras litúrgicas de Vivaldi y la Misa de Gloria, que mostrará un aspecto novedoso de la obra del gran compositor operático Giacomo Puccini.

Vendrá igualmente el Coro Nacional de Cuba con un interesante programa llamado Del barroco al bolero y la clausura igualmente nos dará una de las grandes obras del repertorio sacro, el Réquiem Alemán de Brahms, en el que participa nuestro ilustre cantante Valeriano Lanchas, además de la soprano rusa Ana Durlovsky. El celebrado director de música litúrgica Marcel Peres también estará presente con conciertos y cursos avanzados.

En total, este festival contará con 40 eventos, muchos de los cuales son gratuitos, repartidos por diversos rincones de la ciudad y entre ellos hay que destacar una serie de conversatorios, clases magistrales y charlas a cargo de los artistas participantes. Como puede verse, este es un festival por todo lo alto y que hace honor a Bogotá.