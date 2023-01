El valor de entrada a museos

El Arte y La Cultura.

El anuncio de los museos nacionales de cobrar una tarifa diferencial para su entrada, en la cual los colombianos solo pagan $6.000 mientras que los turistas extranjeros pagan US$10, ha dado lugar a serie de reacciones. No dicen nada acerca de los extranjeros residentes en el país, pero lo más probable es que los asimilen a la categoría de turistas y tengan que pagar también US$10.

Ese sistema de cobro no es único para el país, ya que una buena parte de los museos en ciudades importantes del mundo también tienen ese tipo de tarifa diferenciada y los pobres turistas deben desembolsar más por su entrada, así no sea, como sucede aquí, casi diez veces más. La pregunta que se han hecho quienes han comentado ese cobro es si realmente se busca aumentar los ingresos de los respectivos museos o si se pretende que los turistas simplemente no vayan a los museos nacionales. Hay que recordar que los museos del Banco de la República, en Bogotá, son gratuitos en el caso de la colección Botero y tienen una tarifa mínima para el Museo de Oro. Alguien me dijo alguna vez que esta última tiene como objeto principal que el Museo no se convierta en tertuliadero o refugio de quienes no tienen nada que hacer.

La pregunta que se puede hacer es si los museos nacionales son lo suficientemente atractivos para los turistas como para que paguen la suma mencionada. No se quiere decir que nuestros museos no sean interesantes, pero ese interés lo tiene más la gente de aquí, ya que esas instituciones ilustran muy acertadamente el pasado colombiano. Por eso muchos creen que la tarifa para turistas extranjeros va a ahuyentarlos de esas sedes, lo cual sería lamentable pero muy probable. Por otra parte, el tener que identificar a cada visitante del museo como nacional o extranjero será muy dispendioso y poco eficiente.

No creo, además, que esa tarifa de entrada vaya a significar una fuente de prosperidad económica para las instituciones, ya que, como se ha dicho, el atractivo de un museo para el turista está en ver obras famosas por cualquier razón. Por eso, las colas para entrar al Louvre (25 euros), al Museo del Prado (20 euros) o al Museo Metropolitano de Nueva York (gratis para quienes pueda demostrar residencia en Nueva York y US$20 para el resto del mundo). Muy excepcionalmente ha habido esas colas en nuestros museos.

Por eso, valdría la pena que las autoridades culturales revisaran la nueva medida para así aumentar la accesibilidad a esas instituciones.