Falsedades del descubrimiento

Se cumple un nuevo aniversario del descubrimiento (o redescubrimiento según los puristas) de nuestro continente, y vale la pena recordar algunas creencias históricas que son falsas alrededor de este hecho histórico. Por ejemplo, muchos textos informan que la reina Isabel La Católica, en vista de que nadie quería ayudar a Colón, empeñó sus joyas para poder financiar los viajes del descubridor. La verdad es que el viaje fue respaldado por algunos de los cortesanos judíos que dieron a Colón el dinero necesario para armar su expedición. Fue el hijo de Colón, Hernando, quien originó la leyenda al escribir muchos años después que la reina estaba tan interesada en el viaje que empeñó sus joyas para lograrlo. Otra falacia es afirmar que la expedición era para demostrar que la tierra era redonda. Eso se sabía, pero con la caída de Constantinopla, unos años antes, la ruta para hacer los negocios en oriente se había cerrado a los europeos y lo que Colón quería lograr era un nuevo camino para llegar a las riquezas de las Indias, como llamaban a los imperios chinos e indios que proporcionaban condimentos, seda y otros artículos apetecidos por los europeos. El error de Colón fue creer que la tierra era mucho más pequeña de lo que resultó ser.

Otro error es el de creer que las carabelas de Colón eran tres. Carabela era el nombre de una embarcación ligera y La Pinta y La Niña lo eran, pero la Santa María era lo que llamaban nao, mucho más grande que la carabela. No hay que estar muy seguros tampoco de que estos eran los verdaderos nombres de las carabelas, ya que las supersticiones de la época imponían que los barcos fueran bautizados con nombres de santos para tener suerte. La Pinta y La Niña, como conocemos a dos de las naves de Colón, eran en realidad apodos cariñosos y probablemente sus verdaderos nombres eran la Santa Clara y la Santa Isabel, esta última en homenaje a la reina. La Santa María, propiedad de Juan de la Cosa, se llamaba antes La Gallega.

Dicho lo anterior es bueno volver a la discusión de si Colón fue descubridor o simplemente re-descubridor, como se mencionó antes. Claro que los indígenas americanos ya estaba aquí, pero cuando se habla de descubrimiento se hace referencia a que el continente se hizo conocer para la Europa de ese entonces y por eso tampoco se considera que los vikingos, con Erik el Rojo, ya habían llegado al continente antes que Colón. Lo malo fue que no lo hicieron saber y por eso los homenajes a Colón, de quien pueden derribar estatuas, pero eso no lo hace perder su calificativo de descubridor.