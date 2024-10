Pobre Colón 

George Orwell escribió en su pesadilla futurista 1984 que llega el momento en que “cada hecho histórico es falsificado, cada libro reescrito, cada imagen ocultada, cada estatua y edificio de la calle rebautizado, cada fecha alterada…”. Pues no estamos muy lejos de esto y ahora la víctima es el pobre Cristóbal Colón. Ahora resulta que Colón no descubrió nada porque ya los indígenas americanos (que él llamó indios por creer que había llegado a Las Indias) estaban aquí. Es cierto, pero cuando se habla de descubrimiento es obvio que las civilizaciones que después se llamarían americanas fueron descubiertas para el mundo europeo y, si no hubiera sido por Colón, medio mundo no sería conocido sino mucho después.