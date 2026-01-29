La credibilidad de las encuestas

Las encuestas han reemplazado en nuestros tiempos a los profetas y los oráculos de otrora. Los encuestadores afirman que, al interrogar a un grupo ínfimo de un par de miles de personas, las respuestas auguran lo que van a hacer millones. Sin embargo, hay un interrogante y es el misterio por el cual, mientras que una encuesta predice que en las elecciones un candidato X va a ser ganador absoluto, pocos días después otra encuesta diferente afirma que el ganador será el candidato Z. Evidentemente, una de las dos está equivocada y se crea la duda de a cuál de las dos creer.

Las encuestas se originaron en la necesidad de emisoras de...