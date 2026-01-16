La desaparición de Agatha Christie

Resume e infórmame rápido

En estos días se cumplieron cincuenta años de la muerte de Agatha Christie, la autora de novelas policiales, quien, después de Shakespeare, es la autora más leída en el mundo de habla inglesa. Ella fue la creadora, entre otros, de Hércules Poirot, un antipático detective belga que gracias a sus células grises resolvía los más endiablados misterios, y de Marple, una anciana solterona con la afición de resolver crímenes. Sobre su obra ha habido en estos días interesantes comentarios, pero hay un misterio de la vida real alrededor de ella, que hasta nuestros días no ha tenido solución y que en este cincuentenario vale la pena recordar.

Sucedió en 1926, cuando el marido de Agatha Christie, quien después de numerosas infidelidades decidió pedirle el divorcio para irse con su más reciente amante. Al poco tiempo, mientras todavía se discutía la separación, la escritora salió a pasear en su carro y simplemente desapareció. Poco después, el vehículo fue encontrado en estado de abandono, pero sin rastros de ella. El escándalo fue mayúsculo y el mismo ministro del Interior inglés ordenó una búsqueda a fondo, en la que participó un millar de policías y también voluntarios que se unieron. Corrieron rumores de que había sido asesinada por su marido, para evitar un divorcio escandaloso.

Sin embargo, el final de la historia fue menos espectacular. Un músico de la orquesta de un spa inglés la reconoció once días después de la desaparición, como una huésped, avisó a la policía y cuando vinieron por ella, Agatha Christie alegó no saber nada y recordar menos. Lo curioso es que al registrarse en el hotel lo hizo bajo el nombre de la amante de su marido.

Nunca se supo cuál fue la razón de la desaparición y, de hecho, la escritora ni siquiera la menciona en sus memorias. Algunas teorías dicen que ella sufrió de una amnesia temporal por la depresión por la que estaba pasando y otros dicen que fue una forma de castigar al marido por sus deseos de divorciarse. Incluso creen que había principios de esquizofrenia, en la cual ella desarrolló una segunda personalidad. El hecho es que el misterio de la desaparición de Agatha Christie no ha sido resuelto hasta el momento y probablemente jamás lo será. Pero eso no ha impedido que su popularidad como autora policial nunca haya disminuido a cincuenta años de su muerte