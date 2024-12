La fecha cuando nació Jesús

Resume e infórmame rápido

Muchos se preguntan la razón por la cual si la fecha de nacimiento de Cristo fue el 25 de diciembre, el año no comienza este día, sino el primero de enero. El primer gran error en este interrogante es que nadie sabe la fecha exacta en que nació Cristo. La del 25 de diciembre fue escogida en forma arbitraria muchos siglos después sin ninguna base documental, ya que es obvio que no existe certificado de nacimiento. El primer intento de fijar la fecha del nacimiento lo hizo el siglo tercero Clemente de Alejandría quien propuso que se conmemorara el 20 de mayo, fecha lógica porque no cae en invierno. Es claro que la familia no hubiera podido alojarse en un pesebre, ya que no hubiera podido aguantar el frío de esa estación del año.

La Iglesia Occidental no aceptó una propuesta hecha por bizantinos y el año 336 dictaminó que la celebración del nacimiento de Cristo debía ser el 25 de diciembre y así quedó. La razón de escoger este día es que en esa fecha se celebraban numerosos festivales paganos y el floreciente cristianismo quiso aprovechar estas festividades y en vez de erradicarlas las usó para beneficio propio. La Iglesia Oriental no aceptó esta decisión y declaró que el nacimiento de Jesús debía celebrarse el 6 de enero. Aún hoy día los cristianos orientales usan ese día como el de la natividad. Otros la llaman la fecha de la circuncisión, pero según el ritual judío, ella debe hacerse a los ocho días del nacimiento o sea que entonces este no hubiera podido ser el 25 de diciembre.

Otro problema es que tampoco se está muy seguro de cuál fue el año cero. Cuando el monje Dionisio Exiguo en el año 525 calculó la fecha del nacimiento se equivocó, ya que la Biblia menciona que cuando nació Jesús hubo un censo y este solo tuvo lugar cuatro años antes del principio de nuestra era. Por mucho tiempo el nuevo año era en marzo, aunque aquí también había variaciones, basadas en el cumpleaños del soberano de turno. Como muchos eruditos usaban el primero de enero como comienzo del año cuando Gregorio XIII hizo su reforma del calendario en 1582, él aceptó esa fecha que desde ese entonces marca el principio de cada año. Esto fue universalmente aceptado, excepto por Inglaterra y Rusia, que siguieron con el calendario viejo por mucho tiempo. Eso es lo que explica el porqué la revolución de octubre en Rusia ahora se esté celebrando en noviembre.

La conclusión entonces es que nadie sabe en qué fecha nació Jesús y que la del 25 de diciembre fue escogida en forma arbitaria.