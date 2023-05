La muerte de Martin Amis

Una mala noticia para la literatura es el anuncio de la muerte hace unos días, a la edad de 73 años, de Martin Amis. Él fue uno de los grandes escritores no solo de la literatura inglesa, sino de la universal, ya que su obra es una colección única de escritos, especialmente novelas, donde con una superficie aparentemente ligera y de mucho humor supo profundizar en muchos problemas humanos en forma acertada y profunda.

Fue hijo de otro gran escritor, Kingsley Amis, y posiblemente de él heredó esa vena irónica que corre en forma brillante en las novelas de ambos. Cuando el hijo escribió en una de sus obras: “Solo en el arte el león pacerá con la oveja y las rosas crecerán sin espinas”, estaba reflejando pesimismo con una sonrisa que ambos compartieron, aunque hay que decir que la relación entre padre e hijo, ambos grandes escritores, nunca fue buena.

Martin Amis supo desarrollar una obra de gran interés, en la que en medio de lo sarcástico había un fondo de tristeza. “Lo primero que distingue a un escritores es que cuando está solo es cuando da más señales de vida”, decía en una de sus obras, y en efecto un común denominador de ellas es la presencia de personajes solitarios que no pueden incorporarse a la sociedad, aunque su visión afirmaba que eso no era culpa del personaje, sino de la sociedad. En su obra afirma que el mundo debería ser novedoso y de gran limpieza, pero gracias a la codicia y la voracidad todo es mezquino y aplastador.

Uno de sus personajes más notorios es el protagonista de la novela Dinero, carta de un suicida. En esta obra se presenta a John Self, una de las grandes creaciones literarias, dignas de compararse con un Quijote, un Fausto o un Don Juan. Self es un hombre que tiene todos los vicios, el alcoholismo, fumar, coleccionar pornografía y sibaritismo, pero el principal de ellos es amasar dinero, no solo porque le permite financiar todos sus deseos, sino especialmente por ser una de las colecciones que, como se desprende de lo que dice el personaje, no puede ser mejorada por absolutamente nada en este mundo. Ya haber creado un protagonista como John Self sería suficiente, pero el conjunto de la obra de Amis abunda en personas y hechos notables, siempre presentados a través del manto de ironía que caracterizó la obra de Amis. Su muerte entonces es una gran pérdida para la literatura y no son muchos los artistas que lo puedan reemplazar.