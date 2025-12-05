La muerte de Tom Stoppard

Resume e infórmame rápido

El gran dramaturgo Tom Stoppard murió en estos días y ese deceso pasó casi inadvertido entre nosotros, así haya sido noticia de primera página de muchos periódicos del mundo civilizado. Esto a pesar de que Stoppard es un nombre que ha sido comparado por los estudiosos con Bernard Shaw y hasta con Chejov, ya que su producción está basada en profundos estudios de la naturaleza humana, pero con un toque irónico y de sátira que hicieron de sus obras de teatro y sus libretos de películas de cine algo que cumplía la misión de una obra de arte de satisfacer a los eruditos y también de ser aceptado con placer por el público.

Lo más conocido de él es el filme “Shakespeare enamorado”, pero suyos fueron también los guiones de otras importantes películas como “Brasil”, “El imperio del sol” y hasta uno de los episodios de “Guerra de las galaxias”. Sin embargo, varias de sus obras están catalogadas como culminaciones del teatro contemporáneo, tales como “Rosencrantz y Guildenstern han muerto” (que fue representada entre nosotros en forma acertada), que es una de las grandes piezas del teatro del absurdo, al escoger a dos personajes secundarios de Hamlet y analizar su extraña suerte. También está “Arcadia”, una pieza en que muestra desarrollos paralelos en épocas diferentes y que es obra impresionante por su certero análisis de las diferencias temporales. Hay que recordar también “Parodias” (Travesties), una inteligente farsa que se basa en el hecho de que durante la Primera Guerra Mundial coincidieron en Zúrich tres personajes bien disímiles, Lenin, el novelista James Joyce y el creador del dadaísmo Tristan Tzara. También hay que mencionar su obra final, “Leopoldstadt”, que es una evocación del mundo de sus antepasados que él no alcanzó a conocer. Las mencionadas son unas pocas de la copiosa producción del gran hombre de letras, pero lo cierto es que una buena parte de esta se puede catalogar en la categoría de obras maestras.

Stoppard recibió durante su vida toda clase de reconocimientos, aparte del éxito de sus obras de teatro, entre ellos los principales premios del mundo del cine y del drama, y además fue declarado caballero de la corona británica. Fue un autor fecundo y que supo explorar en forma acertada lo que somos y porque somos así y su legado literario es tal que se puede afirmar que es uno de los grandes creadores de nuestros tiempos que será recordado por muchos años.