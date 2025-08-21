La música que inspiró don Quijote

La época de Cervantes bajo el reinado de Felipe II (quien construyó El Escorial) fue de un florecimiento cultural único. El hecho de que en esos tiempos fue cuando se escribió el Quijote bastaría para mostrar que fue una edad única. Cervantes en su obra magna hizo muchas referencias a canciones, ritmos y bailes de la época, además de romances y villancicos que han llegado a nuestros días. En el capítulo 23 de la segunda parte incluso Sancho le dice a la Duquesa que donde se oye música no puede haber maldad y esa frase puede ser guía para educadores.

