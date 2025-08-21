No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El arte y la cultura

La música que inspiró don Quijote

Manuel Drezner
Manuel Drezner
21 de agosto de 2025 - 05:06 a. m.

La época de Cervantes bajo el reinado de Felipe II (quien construyó El Escorial) fue de un florecimiento cultural único. El hecho de que en esos tiempos fue cuando se escribió el Quijote bastaría para mostrar que fue una edad única. Cervantes en su obra magna hizo muchas referencias a canciones, ritmos y bailes de la época, además de romances y villancicos que han llegado a nuestros días. En el capítulo 23 de la segunda parte incluso Sancho le dice a la Duquesa que donde se oye música no puede haber maldad y esa frase puede ser guía para educadores.

Es lógico que una obra maestra como lo es Don Quijote de la Mancha haya...

Manuel Drezner

Por Manuel Drezner

Conoce más

Temas recomendados:

Don Quijote de la Mancha

premiumee

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar