La noche y León de Greiff

Dentro del Parnaso poético colombiano, y con seguridad el de todo el mundo de habla española, la poesía de León de Greiff ocupa un puesto excelso, ya que su obra refleja, en forma original y que nadie ha podido imitar, todo un mundo evocativo de la música y de la gran literatura poética. León de Greiff fue un creador único, impresionante en la forma como sus escritos son no solo musicales sino profundos, una de las señales de la gran poesía. Ahora el investigador colombiano residente en Suecia, Julián Vásquez Lopera, ha publicado un tomo llamado “La intérmina parábola”, que es un estudio de las alusiones a la noche que abundan en el mundo degreiffiano, con una antología donde están varios de los poemas con referencias nocturnas entresacados de la abundante obra del gran escritor. La introducción es un erudito análisis de varios de los poemas de León de Greiff, y la antología muestra la enorme variedad de la inspiración del escritor.

No hay que olvidar que uno de los pseudónimos que usó el bardo fue el de Gaspar de la Noche, derivado de una obra de Aloysius Bertrand (que Ravel usó para una inmensa suite para piano) con ese título y que es considerado el primer intento de hacer prosa poética en la historia de la literatura. Muchos estudiosos interpretan el nombre de Gaspar de la Noche, como significando (basado en una etimología caldea) “el tesorero de la noche” y es evidente que León de Greiff se consideraba otro de ellos. De hecho, en uno de sus poemas declara que “la noche me libera y el día me aprisiona”.

Lo cierto es que León de Greiff fue tan multifacético que la noche es una sola entre tantos temas que usó a lo largo de su brillante producción. Pero en el caso del libro que se comenta es claro el énfasis que los temas nocturnos tuvieron en su obra y poder leer la antología, después del erudito ensayo de Vásquez, da nuevas luces a las creaciones del poeta, ya que como debe ser en todas las ideas de valor, cada vez que uno llega a ellas encuentra nuevas facetas y temas a los que uno no se había acercado antes.

Este libro, editado por EAFIT en Medellín es una importante adición al estudio del universo poético colombiano y sirve para recordar a una de sus figuras máximas, uno de los pocos escritores nacionales que están en ese pináculo al que pertenecen Silva, Barba Jacob y Pombo para solo mencionar a unos pocos de los muchos que han mostrado que aquello de que Colombia es un país de poetas, no es una exageración.