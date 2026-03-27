La vigencia del dios de las travesuras

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En la mitología nórdica hay un semidios (no es dios pues sus padres fueron mortales) muy atractivo que se llama Loki y que, entre otras características, es una criatura traviesa y llena de burlas. Wagner, en su tetralogía, creó a Loge, una especie de primo operático de Loki: igual de astuto, irónico y peligrosamente útil. Loge es ese consejero que nadie entiende del todo, pero al que escuchan cuando las cosas se complican. Uno de sus talentos más notables era el cambio de forma. Loki podía convertirse en lo que quisiera: un pez, una mosca o incluso una yegua. En uno de los episodios más memorables, Loki se transforma para distraer a un caballo y termina dando a luz a Sleipnir, un equino de ocho patas. Cuando Loki se involucra, las soluciones simples se convierten en historias que requieren explicaciones largas y algo de terapia. Buena parte de los problemas de los dioses comienzan con Loki teniendo una idea brillante. Loki cruza esa línea invisible entre ser bromista y amenaza.

Sin embargo, sería injusto decir que Loki solo causaba problemas. A menudo, también los solucionaba, eso sí, casi siempre después de haberlos provocado él mismo. Loki siempre estuvo en ese incómodo punto intermedio: ni completamente aceptado ni del todo rechazado. Algo así como el invitado que nadie recuerda haber invitado, pero que termina animando la fiesta hasta que rompe algo caro. Es como ese mecánico que daña un automóvil y luego cobra por arreglarlo. Loki nos recuerda que el caos es parte esencial de cualquier historia. Sin él, todo sería demasiado predecible, demasiado ordenado y, seamos honestos, bastante aburrido. Pero también nos advierte que jugar con el desorden puede ser divertido, hasta que deja de serlo. En resumen, Loki es ese genio del caos que hace que todo sea más interesante, aunque nadie esté completamente seguro de quererlo cerca.

Todo lo anterior para decir que Loki sigue teniendo vigencia en nuestros tiempos porque encarna una verdad incómoda, que el caos es parte inevitable de la condición humana. Loki representa la inteligencia irreverente. Se adelanta a los problemas, los manipula y, muchas veces, los resuelve con soluciones poco convencionales. Esa complejidad moral lo hace cercano ya que refleja nuestras contradicciones y nuestras decisiones dudosas. Incluso en la cultura popular contemporánea, desde películas hasta cómics, Loki sigue apareciendo como personaje carismático que desafía la autoridad y cuestiona las normas. En definitiva, su vigencia radica en que, aunque cambien las épocas, el desorden inteligente y seductor nunca pasa de moda.