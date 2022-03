Las músicas perdidas

El mundo de la música ha lamentado siempre la pérdida de varias óperas de Monteverdi, entre ellas Ariadna, la que debió haber sido una obra maestra excepcional, ya que dicen que en su estreno nadie pudo evitar derramar lágrimas, Pero uno se sorprende cuando ve la cantidad de obras de otros grandes compositores que se sabe que existieron pero nadie sabe dónde están. Del mismo Bach hay varias cantatas y la Pasión según San Marcos, cuyo original desapareció, a pesar de que se ha tratado de reconstruir.

Se sabe que Mozart compuso un concierto para trompeta y su búsqueda ha sido hecha por varias generaciones de musicólogos, pero no se ha podido encontrar. Está también el misterio de su Gran misa en do menor, de la cual solo se conserva la primera mitad y no se sabe si Mozart la terminó y el final está perdido. Dvorak corrió con mejor suerte en la primera de sus sinfonías, que desapareció por mucho tiempo, pero fue encontrada años después de su muerte y obligó a cambiar la numeración de esas sinfonías. Sibelius, hoy día un tanto dejado de lado, fue en sus tiempos considerado uno de los más grandes sinfonistas y por decenios anunció su Octava sinfonía sin que nunca viera la luz. ¿La terminaría o es otra de las obras perdidas? Se sabe que Liszt escribió varios conciertos para piano, pero de ellos solo se conocen dos y los demás desaparecieron.

Mendelssohn corrió con mala suerte con un Concierto para chelo que mandó por correo a su editor, pero el correo nunca lo entregó. ¿Aparecerá algún día? Igualmente hay una obra de Skriabin llamada Misterio, para coros, orquesta, bailarines y varios efectos de colores, además de quemar incienso, tal como se ordenaba en la partitura. Nadie sabe de esa creación, que por lo menos debía ser del mayor interés. Personalmente, es una de esas obras que a mí me hubiera gustado oír.

Durante las guerras, muchas partituras que existían solo en manuscrito se perdieron. Por eso uno no conoce las óperas de Albinoni, ni sabe si Elgar terminó su Tercera sinfonía o si Mahler no dejó inconclusa su décima y en alguna parte está el manuscrito de los movimientos que faltan. Dicen que Verdi avanzó mucho en una ópera sobre el rey Lear, de Shakespeare, pero si algo hizo, nadie ha podido encontrar manuscritos que lo confirmen.

Como se ve, hay mucha música de cuya existencia nadie sabe y es por eso que en muchas sociedades de musicología han propuesto crear proyectos de búsqueda en recónditas bibliotecas de conventos y palacios europeos con el fin de poder encontrar y sacar a la luz mucha música. Poder escuchar más cantatas de Bach o una posible décima sinfonía de Beethoven valdría de sobra ese esfuerzo que extrañamente nadie ha propuesto organizar.