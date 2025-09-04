No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Periscopio cultural

Las novelas de los escritores

Manuel Drezner
Manuel Drezner
04 de septiembre de 2025 - 05:05 a. m.

Alguien hizo otra de esas encuestas caprichosas entre más de un centenar de escritores sobre cuáles eran sus novelas preferidas, en paralelo con una encuesta similar de la que se dio cuenta hace un tiempo que tenía como tema pinturas. Sin embargo, la pasada se refería a obras de arte de todos los tiempos, mientras que la nueva se limitaba a las publicadas en el último siglo. Aunque hay dudas sobre esos campeonatos intelectuales, debo decir que los resultados son admirables y se puede estar de acuerdo con los resultados que se describen.

Hubo varias novelas con aprobación bastante unánime. Ellas fueron El proceso (que Welles...

Manuel Drezner

Por Manuel Drezner

Conoce más

Temas recomendados:

Literatura

Libros

Escritores

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar