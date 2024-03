Las novelas póstumas

La publicación póstuma de una novela de García Márquez, que el escritor dejó engavetada, originó numerosas discusiones, en especial sobre si una obra que el autor no consideró lista para ser lanzada al público debía darse a conocer. Creo que es interesante esta edición, aunque sea una versión no autorizada por el distinguido escritor, puesto que permite saber de sus procesos mentales y creativos, así muchos consideren que esta publicación traiciona los deseos de su creador, en lo cual también tienen razón.

Sin embargo, es bueno recordar que este no es un caso excepcional, pues las obras editadas en forma póstuma abundan y muchas veces esa publicación se ha hecho contra los deseos expresos de los escritores. El caso más conocido, desde luego, es el de Franz Kafka, quien pidió a su amigo Max Brod que, tras su muerte, quemara los numerosos manuscritos inéditos que componían la casi totalidad de lo que había escrito en su vida. Brod se negó y gracias a eso existen obras maestras como El proceso y El castillo. Claro está que algunos estudiosos creen que la esperanza de Kafka era que Brod hiciera justo lo que hizo, pero es una suposición sin fundamento.

Otro caso de publicación de novelas dejadas en gaveta cuando el escritor falleció es casi dramático. Se trata de Ernest Hemingway, ganador del Nobel, de quien se publicaron nada menos que cinco novelas póstumas que su autor no había considerado dignas de su nombre. Hay que decir que, de acuerdo con la crítica, Hemingway tenia razón. Otra novela póstuma fue la obra maestra de Lampedusa (que Visconti llevó al cine de forma magistral) llamada El Gatopardo. Hay muchas novelas de Jack London igualmente publicadas en forma póstuma, ya que este escritor era tan prolífico que escribía dos o tres obras al tiempo en forma paralela. Una publicación tan discutida como la de García Márquez fue la de la novela Los orígenes de Laura, de Nabokov, cuyo creador no consideraba digna de ser sacada al público y que evidentemente no está a la altura del resto de las creaciones del autor de esa maravilla que es Lolita. Algo parecido se puede decir de la novela del japones Yukio Mishima llamada La decadencia del ángel, que recibió un palo unánime cuando salió a luz.

Se ve por todo lo anterior (y hay docenas de ejemplos más) que el caso de la publicación de la novela de García Márquez no es excepcional y queda entonces únicamente la duda, que nadie podrá resolver, de qué es lo que hubiera deseado el escritor.