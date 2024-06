Los actores olvidados

Uno de los recuerdos de mi infancia, después de todos estos años es el de la primera película que vi en mi vida. Un primo adolescente me llevó al Teatro Santa Fe que en esos tiempos era un cine de baja categoría que quedaba por los lados de la calle 28, después que mis padres lo recompensaran para que se hiciera cargo del tierno infante. La película que vimos se llamaba “El campeón ciclista” con un actor llamado Joe E. Brown (que en los países de habla hispana apodaban Bocazas) que en esa época era una de las estrellas más cotizadas del cine. Inútilmente he tratado de conseguir ese filme, pero lo cierto es que ya a Brown pocos lo recuerdan, excepto por su papel en una cinta que hizo en las postrimerías de su vida, nada menos que “Una Eva para dos Adanes” protagonizada por Marilyn Monroe. Bocazas es el encargado de decir la inmortal frase con que termina la película, al informarle Jack Lemmon con quien se quiere casar que no puede porque él es hombre y no mujer, a lo que responde Brown, “Bueno, nadie es perfecto”. De resto, sobre Joe E, Brown se ha extendido un inmenso manto de olvido.

Pero él no es el único. Está Frank Morgan, el recordado mago de Oz, quien además hizo cerca de cien películas de las que nadie se acuerda. Está Paul Muni, en sus tiempos considerado el más grande actor del cine, y que está en nuestros tiempos echados al olvido. Está Luisa Rainer, una de las dos únicas actrices en la historia que ganó dos Oscares en años consecutivos y que falleció olvidada hace pos años a los 104 de edad. Danny Kaye y Eddie Cantor, dos inmensos actores cómicos, con cintas muy populares, son otros nombres olvidados. No se diga nada de esos dos genios de la farsa que eran Laurel y Hardy, aquí llamados el Gordo y el Flaco, de quien pocos se acuerdan Hubo otros equipos cómicos como los Hermanos Ritz, Abbott y Costello y otros que nos hicieron reír y que son figuras prácticamente anónimas. De hecho, los mismos Hermanos Marx, genios indudables, a duras penas se ven sus películas ocasionalmente.

En el campo de la comedia romántica hay varios actores como Melvin Douglas, William Powell, Gerard Philippe y Jean-Paul Belmondo entre otros que hicieron docenas de popularísimas cintas, las cuales no se consiguen.

Se podría continuar por varias páginas esta enumeración de actores muy populares en su época y hoy casi que se podría decir que dejados de lado, pero vale la pena recordarlos porque fueron páginas importantes de la historia del cine.