Los aniversarios del 2026

Como es costumbre, llega el momento de recordar cuáles centenarios y semi centenarios culturales se celebrarán en este nuevo año. Hay que decir que en comparación con otros, muy ricos en aniversarios, este no abunda en ellos, pero hay algunos importantes. Antes que todo hay de recordar que hace cincuenta años, en 1976, murió el inmenso poeta colombiano León de Greiff, una de las voces más novedosas de toda la poesía de nuestro idioma. Aunque nunca ha sido olvidado, sí sería bueno que hubiera conmemoraciones dignas de su altura. Curiosamente, el mismo año vio morir al fundador del nadaísmo, Gonzalo Arango, una voz interesante. Ya que de literatura se habla, recordemos entonces que este año igualmente se cumplen 75 años de la muerte de André Gide, gran escritor, aunque tuvo la desafortunada ocurrencia de rechazar en principio la edición del primer volumen de la obra de Proust. En 1956, hace 70 años, murió Bertolt Brecht, quien revolucionó muchos conceptos del teatro y hace cien años falleció Rilke, otro inmenso poeta. Hace 150 años murió George Sand, hoy más recordada por sus travesuras con Chopin que por sus escritos, y hace 250 murió el gran cuentista Hoffman. Claudio Monet, uno de los creadores del impresionismo, murió en 1926.

En el campo musical, el principal sesquicentenario es el del nacimiento de Manuel de Falla, probablemente uno de los más importantes compositores españoles de todos los tiempos, pero el mundo de la música también conmemorará los 200 años de la muerte de Weber, considerado padre del romanticismo musical, los 100 del nacimiento de Henze, los 50 de la muerte de Benjamín Britten y los 75 del fallecimiento de un gran revolucionario de la música Arnold Schönberg. Ajedrecistas y melófilos compartirán que hace 300 años nació Filidor. Por el lado nacional, se conmemorarán 15 años de la muerte de Fabio González Zuleta, uno de los grandes de la música culta colombiana. Henze nació en 1926 y Boulez murió hace diez años, en 2016.

En 1926 murieron Rodolfo Valentino, el gran galán del cine mudo, y Houdini, el ilusionista por excelencia, y en 1996, hace treinta años, murió Marcel Carné, director de “Los niños de la galería”, para muchos la cúspide del cine francés. Hace cien años igualmente se estrenó la película producida un año antes pero con estreno aplazado por caprichos soviéticos, y que en algunas listas figura como uno de los grandes filmes de la historia, el gran “Acorazado Potemkin” de Eisenstein.

Como se ha dicho en ocasiones anteriores, esta no trata de ser una lista exhaustiva y, por tanto, no están todos los que son, pero lo descrito si puede servir de guía para quienes deseen hacer conmemoraciones culturales y recordar grandes figuras del pasado. Es una lista parca, pero eso será compensado el año entrante, cuando se conmemore en todo el mundo de la cultura el bicentenario de la muerte de Beethoven, que será el tema del festival musical del Teatro Mayor.