Los bribones de internet

La útil arma comercial que es la internet también ha servido para que bribones se aprovechen para buscar criminalmente provecho propio. Seguramente no hay usuario que no haya recibido amenazadores anuncios de que le van a interrumpir su cuenta de correo electrónico, o que tiene un gran sobregiro en el banco que debe cubrir de inmediato, o que alguien lo ha podido grabar a través de la cámara del computador haciendo cosas inmorales y debe mandar una suma de dinero para que el video no sea divulgado, o que no puede salir del país por tener una demanda judicial, y así sucesivamente. El objeto de todos estos mensajes es que uno entregue información como contraseñas, números de cuentas y otros que permitirán al bribón de turno acceder a las finanzas de la víctima.

Hay otros bribones menores que se contentan con sumas ínfimas, y hay un ejemplo en algo que le pasó a alguien cercano. Tenía que hacer el arreglo de un aparato doméstico Whirlpool, una firma de prestigio, y buscó en Google -página que uno cree confiable- quiénes prestan servicio autorizado. Efectivamente apareció un anuncio de una firma llamada Central Técnica Colombia que anuncia “Servicio autorizado Whirlpool”. Allí lo atiende una persona que dice llamarse Guillermo Restrepo Leal, que pomposamente firma como Supervisor Área Técnica. Después de revisar el aparato, pasan una cotización para el arreglo y piden un adelanto que ingenuamente se entrega. Eso es lo último que uno oye de ese servicio autorizado Whirlpool, ya que se desaparecen con el adelanto y no vuelven a contestar ni correos ni llamadas. Es algo pequeño, pero como parece que esta es forma novedosa de robo, se hace esta columna como advertencia a los amigos que la lean.