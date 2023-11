Los compositores y el cine

Por razones que solo los productores de cine entienden, la vida de los grandes compositores de música clásica ha sido el tema de multitud de películas. En la mayoría de ellas los autores de los guiones han dejado correr su imaginación y han inventado situaciones que nunca tuvieron lugar en la vida real. Las libertades que se han tomado con las biografías de los compositores van desde la introducción de hechos y personajes que no existieron hasta la invención de romances que a veces presentan a los músicos como una especie de donjuanes. Hay directores como Ken Russell que han convertido las vidas de los músicos en algo que se acerca a los límites del surrealismo. Igualmente, en muchas de esas biografías cinematográficas no aprovechan la oportunidad y es poca la música de los compositores que se oye.

Por ejemplo, anuncian para dentro de poco el estreno de una cinta hecha alrededor de Leonard Bernstein, aunque se centran en la película en la relación que tuvo con su esposa Felicia Montealegre en lugar de mostrar su brillante carrera, ya que él fue uno de los que resucitó a Mahler y fue un notable divulgador. En cambio, lo que hicieron fue una telenovela de interés limitado para quienes buscan ejemplos de la música de Bernstein.

Lo curioso es que desde la época del cine silente ya hubo biografías de músicos, y es entonces evidente que la música que ellos crearon es lo de menos para los propósitos de cada filme. Me parece tan absurdo esto, que lo menciono como algo anómalo, ya que es evidente una cinta sobre músicos sin sonido, no tiene sentido alguno. Me puse en el trabajo de buscar dentro del cine sonoro cuantas biografías, ciertas o ficticias se habían hecho de músicos famosos de los llamados clásicos, es decir, que ignoré a otros como Cole Porter o la cantidad de roqueros que ya tienen biografía cinematográfica, y me encontré con una cifra superior a los dos centenares. Los músicos preferidos por los productores cinematográficos resultaron siendo Chopin, con su tórrido romance con George Sand; Mozart, en quien resaltan su etapa de niño prodigio y su supuesto envenenamiento por Salieri, y desde luego Beethoven. Esto refleja la popularidad que tienen estos músicos entre los aficionados.

Casi todas las películas que encontré, la gran mayoría de las cuales he visto, tienen como común denominador que es más lo inventado que lo que corresponde a la biografía verdadera de los compositores. Es lástima, porque el cine es un modo de difusión tan importante, que películas que se ajustaran a la realidad sobre la vida de los músicos serían un aporte importante para la divulgación de la buena música.