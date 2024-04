Los cuadros preferidos

Una revista francesa hizo una encuesta entre unos 800 críticos de arte y curadores, en la que les pidieron que votaran por sus cuadros preferidos, es decir, no los que consideran mejores. Los resultados son interesantes desde muchos puntos de vista. Las pinturas que obtuvieron mayor número de votos fueron “Las meninas”, de Velásquez, y “La noche estrellada”, de Van Gogh. Otros cuadros preferidos por esos expertos fueron “Primavera”, de Botticelli; “Los fusilamientos”, de Goya (no las Majas); “Guernica”, de Picasso; “La ronda nocturna”, de Rembrandt (que no es tan nocturna), y “El jardín de las delicias”, de El Bosco, resultados que no admiten discusión. Muchos votos favorecieron “El entierro del conde de Orgaz”, de El Greco; “La virgen de las rocas”, de Leonardo; “El molino de La Galette”, de Renoir; “Almuerzo sobre la hierba”, de Manet, e inesperadamente las obras de Pollock. Todo eso quiere decir que los expertos prefieren, además, obras indiscutiblemente maestras.

Sin embargo, hubo resultados inesperados como “La entrada de Cristo a Bruselas”, de Ensor; “Aves nocturnas”, de Hopper, y obras de Mondrian y de Frida Kahlo recibieron una inmensa cantidad de votos.

Hay algunos datos curiosos. Uno de ellos es que obras muy reconocidas, como la “Mona Lisa”, de Leonardo, y “El beso”, de Klimt, no recibieron casi votos, y que Salvador Dalí, entre otros, fue casi ignorado. Los expertos dejaron puestos muy bajos para grandes artistas del pasado, como Rafael, Caravaggio, Rubens, entre otros maestros, aunque quizá la teoría es que ellos se defienden solos. Hubo igualmente omisiones similares, aunque es claro que no se podía incluir a todos los que son y que no se trataba de un campeonato pictórico. En resumen, una encuesta muy ilustrativa e interesante.